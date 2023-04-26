Контроллеры Xbox Redfall теперь доступны в Xbox Design Lab

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 26-04-2023, 20:19
  • Просмотров: 274

Пока Arkane Studios, Bethesda Softworks и Microsoft готовятся к релизу шутера Redfall, компания предлагает геймерам некоторые дизайны контроллера Xbox, основанные на игре, через Xbox Design Lab.

Microsoft объявила, что пять дизайнов, вдохновленных Redfall, теперь доступны на сайте Design Lab за $84.99. Четыре дизайна основаны на персонажах игры, а последний представляет собой красно-черный контроллер в стиле вампиров.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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