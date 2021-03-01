Microsoft позволит приостанавливать автоматические обновления прошивки в Teams Android
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:19
- Просмотров: 109
Новое обновление дорожной карты Microsoft 365 подтвердило, что Microsoft вскоре позволит ИТ-администраторам отслеживать и приостанавливать автоматические обновления прошивки в Teams для Android, а точнее в Teams Rooms на Android и телефонах, панелях и дисплеях Teams на базе Android. Это позволит администраторам иметь больший контроль над обновлениями прошивки.
Хотя Teams Admin Center отправляет только обновления с пометкой «Проверено Microsoft», будь то автоматические или ручные, эта новая опция предоставит администраторам дополнительную гибкость, поскольку автоматические обновления можно будет временно приостановить. Эта функция должна стать общедоступной в следующем месяце.
Microsoft говорит, что автоматические обновления будут ускорены в ближайшие дни, поэтому, возможно, эта функция может пригодиться системным администраторам.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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