Лента специальных возможностей в Outlook для Windows
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:47
- Просмотров: 95
Microsoft рада сообщить, что лента специальных возможностей, которую вы любите и на которую полагаетесь, чтобы обеспечить доступность вашего контента в Excel и PowerPoint, теперь доступна в Outlook!
Лента специальных возможностей
Лента специальных возможностей объединяет все инструменты, необходимые для того, чтобы сделать ваше сообщение доступным в одном месте. Она является контекстной и отображается одновременно с панелью проверки специальных возможностей.
Как это работает
Вы можете отобразить ленту специальных возможностей любым из способов, перечисленных ниже. При составлении сообщения:
• Нажмите Сообщение> Проверить специальные возможности;
• Введите «специальные возможности» в строке поиска, а затем выберите «Проверка специальных возможностей» в разделе «Лучшее действие»;
• Запустите проверку специальных возможностей MailTip, составив сообщение с пометкой высокой важности и указав, например, проблему с цветовым контрастом в теле письма, а затем нажмите «Обзор проблем специальных возможностей»;
Доступность
Эта функция развертывается для инсайдеров Office, использующих Beta Channel Version 2304 (Build 16321.20000) или более позднюю версию.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.microsoft365.com
insider.microsoft365.com
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