Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.97.76.300
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:45
- Просмотров: 78
Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.97.76.300.
Что нового?
• Ребрендинг Bing: Введение нового заголовка разговора «GPT AI Co-pilot» на всех платформах. Продолжайте получать ответы и аналитические данные на базе искусственного интеллекта в реальном времени, а также улучшения в опыте вашего чата Bing как в режиме 1:1, так и в групповых беседах. Загрузите последнее обновление Skype здесь;
• Вкладка «Сегодня» на рабочем столе»: Держите руку на пульсе последних новостей и тенденций, поскольку Microsoft переносит вкладку «Сегодня» с мобильных платформ на настольные. Узнайте больше о вкладке Skype Today. В настоящее время доступна только в США;
• Улучшения стабильности;
Исправления ошибок:
• Перевод чата Skype (1:1) в переведенном разговоре работал только в Windows в одностороннем порядке;
• При нажатии на уведомление вы не переходили непосредственно к сообщению, на которое была сделана эта реакция на iPhone;
• Кнопка «Поделиться» дважды делилась ссылкой на iOS;
• Вы не получали уведомления о пропущенных вызовах на iOS;
• Пользовательский интерфейс был сломан при добавлении собственного сообщения в закладки в веб-версии на Mac;
• Не удавалось войти в группу чата при переходе по URL-ссылке, отличной от Bing, в веб-версии на Windows;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
answers.microsoft.com
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