Microsoft публикует полезное руководство по настройке Windows LAPS через Intune

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 11:35
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Около трех недель назад Microsoft объявила о доступности возможностей Windows LAPS (Local Administrator Password Solution) через Patch Tuesday. Функция доступна в Windows 10, Windows 11, а также на серверах. В то время Microsoft не поделилась подробной информацией о Windows LAPS, но сегодня она подробно рассказала о том, как Microsoft Intune можно использовать для локального управления паролями.

Пошаговое руководство охватывает:

• Enabling Azure AD Local Administrator Password Feature;
• Creating Local Admin Password Policy;
• Monitoring Policy Application;
• Accessing Local Admin Passwords;

Вы можете ознакомиться со статьей руководства на официальном сайте Microsoft.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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