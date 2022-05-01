Статистика браузеров за апрель 2023 года

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 11:46
  • Просмотров: 0

Компания StatCounter представила статистику браузеров за апрель 2023 года.

Статистика браузеров выглядит следующим образом:

• Google Chrome – 66.13%;
• Safari – 11.87%;
• Edge – 11%;
• Firefox – 5.65%;
• Opera – 3.09;

Статистика мобильных браузеров выглядит следующим образом:

• Google Chrome – 61.96%;
• Safari – 26.85%;
• Samsung Internet – 4.8%;
• Opera – 1.88%;
• UC Browser – 1.71%;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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