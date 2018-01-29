Microsoft выпустила обновления Xbox для инсайдеров в кольцах Alpha Skip Ahead, Alpha и Beta

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:40
  • Просмотров: 28

Компания Microsoft выпустила обновления Xbox для инсайдеров в кольцах Alpha Skip Ahead, Alpha и Beta.

Новые функции и возможности

Пользователи Alpha Skip Ahead увидят новую версию главного экрана, которая включает в себя отзывы, которые Microsoft получила от вас! Узнайте больше здесь.

Примечание: Если у вас возникнут какие-либо проблемы, отправьте отзыв в Dashboard> New Home Experience;


Исправления Alpha Skip Ahead

• Исправлена проблема, из-за которой некоторые рули неожиданно теряли обратную связь по усилию в некоторых играх;
• Исправлена проблема, из-за которой приложения не копировались с внешнего диска;
Исправлена проблема, из-за которой вы могли столкнуться с неожиданным статическим экраном при включении или перезагрузке консоли;
• Различные обновления для правильного отображения локальных языков на консоли;
o Примечание: Пользователи, участвующие в Preview, могут видеть «странный» текст на консоли, для получения дополнительной информации перейдите сюда;

Известные проблемы Alpha Skip Ahead

• Microsoft получила сообщения о том, что у пользователей возникают периодические проблемы со звуком на панели управления, в играх и приложениях;
o Примечание: Если у вас возникли проблемы со звуком, немедленно отправьте отзыв через Сообщить о проблеме с опцией «Воспроизвести с расширенной диагностикой»;
o Выберите категорию «Консольные возможности», затем «Проблемы с аудиовыходом консоли» и укажите следующую информацию:
• Когда проблема началась? После обновления консоли, перезагрузки, возобновления и т.д.;
• У вас пропал звук только в игре/приложении или системный звук тоже?;
• Изменение аудиоформата решает проблему? Если да, то какой формат был до и после?;
• Перезагрузка решает проблему?;
• Как выглядит ваша установка? Оборудование, макет и т.д;
• И любую дополнительную информацию, которую вы можете предоставить, чтобы воспроизвести проблему;
• Microsoft исследует проблему, из-за которой запуск некоторых игр после выхода консоли из спящего режима может зависать на черном экране;
o Обходной путь: Перезагрузите консоль, удерживая кнопку Xbox> Перезагрузите консоль> Перезагрузка, затем повторите попытку, и игра запустится, как ожидалось;
• Игры в коллекции могут неправильно отображаться с тегом «пробная версия»;
• Microsoft известно, что Remote Tools для Microsoft Edge постоянно запрашивают обновление, даже после этого. Пока Microsoft разбирается, вы можете спокойно игнорировать обновление; нет необходимости вручную пытаться обновить их;
• Microsoft знает, что установка или обновление игр может оставаться в очереди «finishing things up» дольше, чем ожидалось;
o Обходной путь: Перезапустите консоль, удерживая кнопка Xbox> Перезапустить консоль> Перезапустить;
• Некоторые пользователи сообщают, что при загрузке консоль отображается с неправильным разрешением. Microsoft в курсе и исследует проблему;
o Примечание: Если вы столкнулись с таким поведением, немедленно отправьте отзыв через «Сообщить о проблеме». Пожалуйста, укажите марку/модель вашего телевизора/дисплея в описании;
o Обходной путь: Перезапуск консоли через меню питания (удерживание кнопки Xbox отображает меню питания) должен решить эту проблему. Если нет, убедитесь, что вы просматриваете здесь устранение неполадок, в частности, раздел об обновлении прошивки вашего телевизора;

Новые функции и возможности

Пользователи Alpha Skip Ahead увидят новую версию главного экрана, которая включает в себя отзывы, которые Microsoft получила от вас! Узнайте больше здесь.

Примечание: Если у вас возникнут какие-либо проблемы, отправьте отзыв в Dashboard> New Home Experience;

Исправления Alpha

• Исправления для исправления проблемы, из-за которой установка игр или обновлений могла оставаться в очереди «завершение всего» до перезапуска консоли;
• Исправлена проблема, из-за которой Remote Tools для Microsoft Edge неоднократно запрашивали обновление;
• Различные обновления для правильного отображения локальных языков на консоли;
o Примечание: Пользователи, участвующие в Preview, могут видеть «странный» текст на консоли, для получения дополнительной информации перейдите сюда;

Известные проблемы Alpha

• Microsoft получила сообщения о том, что у пользователей возникают периодические проблемы со звуком на панели управления, в играх и приложениях;
o Примечание: Если у вас возникли проблемы со звуком, немедленно отправьте отзыв через Сообщить о проблеме с опцией «Воспроизвести с расширенной диагностикой»;
o Выберите категорию «Консольные возможности», затем «Проблемы с аудиовыходом консоли» и укажите следующую информацию:
• Когда проблема началась? После обновления консоли, перезагрузки, возобновления и т.д.;
• У вас пропал звук только в игре/приложении или системный звук тоже?;
• Изменение аудиоформата решает проблему? Если да, то какой формат был до и после?;
• Перезагрузка решает проблему?;
• Как выглядит ваша установка? Оборудование, макет и т.д;
• И любую дополнительную информацию, которую вы можете предоставить, чтобы воспроизвести проблему;
• Игры в коллекции могут неправильно отображаться с тегом «пробная версия»;
• Некоторые пользователи сообщают, что при загрузке консоль отображается с неправильным разрешением. Microsoft в курсе и исследует проблему;
o Примечание: Если вы столкнулись с таким поведением, немедленно отправьте отзыв через «Сообщить о проблеме». Пожалуйста, укажите марку/модель вашего телевизора/дисплея в описании;
o Обходной путь:[b] Перезапуск консоли через меню питания (удерживание кнопки Xbox отображает меню питания) должен решить эту проблему. Если нет, убедитесь, что вы просматриваете здесь устранение неполадок, в частности, раздел об обновлении прошивки вашего телевизора;

[b]Исправления Beta

• Исправления для исправления проблемы, из-за которой некоторые игры неожиданно не запускались;
• Различные исправления стабильности и производительности;

Известные проблемы Beta

• Microsoft получила сообщения о том, что у пользователей возникают периодические проблемы со звуком на панели управления, в играх и приложениях;
o Примечание: Если у вас возникли проблемы со звуком, немедленно отправьте отзыв через Сообщить о проблеме с опцией «Воспроизвести с расширенной диагностикой»;
o Выберите категорию «Консольные возможности», затем «Проблемы с аудиовыходом консоли» и укажите следующую информацию:
• Когда проблема началась? После обновления консоли, перезагрузки, возобновления и т.д.;
• У вас пропал звук только в игре/приложении или системный звук тоже?;
• Изменение аудиоформата решает проблему? Если да, то какой формат был до и после?;
• Перезагрузка решает проблему?;
• Как выглядит ваша установка? Оборудование, макет и т.д;
• И любую дополнительную информацию, которую вы можете предоставить, чтобы воспроизвести проблему;
• Игры в коллекции могут неправильно отображаться с тегом «пробная версия»;
• Некоторые пользователи сообщают, что при загрузке консоль отображается с неправильным разрешением. Microsoft в курсе и исследует проблему;
o Примечание: Если вы столкнулись с таким поведением, немедленно отправьте отзыв через «Сообщить о проблеме». Пожалуйста, укажите марку/модель вашего телевизора/дисплея в описании;
o Обходной путь: Перезапуск консоли через меню питания (удерживание кнопки Xbox отображает меню питания) должен решить эту проблему. Если нет, убедитесь, что вы просматриваете здесь устранение неполадок, в частности, раздел об обновлении прошивки вашего телевизора;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Компания Microsoft выпустила обновление для инсайдеров Xbox One Alpha и Xbox One Alpha Skip Ahead

Компания Microsoft выпустила обновление для инсайдеров Xbox One Alpha и Xbox One Alpha Skip Ahead

Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 19031.1205 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead

Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 19031.1205 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead

Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 19041.3319 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead

Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 19041.3319 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead

Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 21343.1001 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead

Microsoft выпустила сборку Xbox One Build 21343.1001 для инсайдеров кольца Alpha Skip Ahead

Microsoft выпустила обновления Xbox для инсайдеров в кольцах Alpha Skip Ahead и Beta

Microsoft выпустила обновления Xbox для инсайдеров в кольцах Alpha Skip Ahead и Beta




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 21
Пользователей: 0
Гостей: 21
Роботы: Yandex Google
+5  
Новостей: 14878
+0  
Комментариев: 39469
+0  
Пользователей: 10095