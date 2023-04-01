Microsoft выпустила обновления Xbox для инсайдеров в кольцах Delta и Omega

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 16:55
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft выпустила обновления Xbox для инсайдеров в кольцах Delta и Omega.

Исправления Delta

• Исправления для исправления проблемы, из-за которой некоторые игры неожиданно не запускались;
• Исправлена проблема, из-за которой Remote Tools для Microsoft Edge неоднократно запрашивали обновление;
• Различные исправления стабильности и производительности;

Известные проблемы Delta

• Microsoft получила сообщения о том, что у пользователей возникают периодические проблемы со звуком на панели управления, в играх и приложениях;
o Примечание: Если у вас возникли проблемы со звуком, немедленно отправьте отзыв через Сообщить о проблеме с опцией «Воспроизвести с расширенной диагностикой»;
o Выберите категорию «Консольные возможности», затем «Проблемы с аудиовыходом консоли» и укажите следующую информацию:
• Когда проблема началась? После обновления консоли, перезагрузки, возобновления и т.д.;
• У вас пропал звук только в игре/приложении или системный звук тоже?;
• Изменение аудиоформата решает проблему? Если да, то какой формат был до и после?;
• Перезагрузка решает проблему?;
• Как выглядит ваша установка? Оборудование, макет и т.д;
• И любую дополнительную информацию, которую вы можете предоставить, чтобы воспроизвести проблему;
• Игры в коллекции могут неправильно отображаться с тегом «пробная версия»;
• Microsoft знает, что установка или обновление игр может оставаться в очереди «finishing things up» дольше, чем ожидалось;
o Обходной путь: Перезапустите консоль, удерживая кнопка Xbox> Перезапустить консоль> Перезапустить;
• Некоторые пользователи сообщают, что при загрузке консоль отображается с неправильным разрешением. Microsoft в курсе и исследует проблему;
o Примечание: Если вы столкнулись с таким поведением, немедленно отправьте отзыв через «Сообщить о проблеме». Пожалуйста, укажите марку/модель вашего телевизора/дисплея в описании;
o Обходной путь: Перезапуск консоли через меню питания (удерживание кнопки Xbox отображает меню питания) должен решить эту проблему. Если нет, убедитесь, что вы просматриваете здесь устранение неполадок, в частности, раздел об обновлении прошивки вашего телевизора;

Исправления Omega

• Исправления для исправления проблемы, из-за которой некоторые игры неожиданно не запускались;
• Исправлена проблема, из-за которой Remote Tools для Microsoft Edge неоднократно запрашивали обновление;
• Различные исправления стабильности и производительности;

Известные проблемы Omega

• Microsoft получила сообщения о том, что у пользователей возникают периодические проблемы со звуком на панели управления, в играх и приложениях;
o Примечание: Если у вас возникли проблемы со звуком, немедленно отправьте отзыв через Сообщить о проблеме с опцией «Воспроизвести с расширенной диагностикой»;
o Выберите категорию «Консольные возможности», затем «Проблемы с аудиовыходом консоли» и укажите следующую информацию:
• Когда проблема началась? После обновления консоли, перезагрузки, возобновления и т.д.;
• У вас пропал звук только в игре/приложении или системный звук тоже?;
• Изменение аудиоформата решает проблему? Если да, то какой формат был до и после?;
• Перезагрузка решает проблему?;
• Как выглядит ваша установка? Оборудование, макет и т.д;
• И любую дополнительную информацию, которую вы можете предоставить, чтобы воспроизвести проблему;
• Игры в коллекции могут неправильно отображаться с тегом «пробная версия»;
• Microsoft знает, что установка или обновление игр может оставаться в очереди «finishing things up» дольше, чем ожидалось;
o Обходной путь: Перезапустите консоль, удерживая кнопка Xbox> Перезапустить консоль> Перезапустить;
• Некоторые пользователи сообщают, что при загрузке консоль отображается с неправильным разрешением. Microsoft в курсе и исследует проблему;
o Примечание: Если вы столкнулись с таким поведением, немедленно отправьте отзыв через «Сообщить о проблеме». Пожалуйста, укажите марку/модель вашего телевизора/дисплея в описании;
o Обходной путь: Перезапуск консоли через меню питания (удерживание кнопки Xbox отображает меню питания) должен решить эту проблему. Если нет, убедитесь, что вы просматриваете здесь устранение неполадок, в частности, раздел об обновлении прошивки вашего телевизора;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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