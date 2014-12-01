Новая функция: Подпишитесь на оповещения по электронной почте об известных проблемах Windows

Сегодня мы объявляем о доступности очень востребованной функции для ИТ-администраторов, планирующих и развертывающих обновления функций и качества Windows обновления — оповещения по электронной почте! Начиная с сегодняшнего дня вы можете получать уведомления об известных проблемах Windows, задокументированных в разделе работоспособности релиза Windows в центре администрирования Microsoft 365. Это позволяет легко и быстро узнавать о проблемах, связанных с обновлениями Windows, и принимать обоснованные решения о развертывании обновления в вашей среде.



Когда вы подпишетесь, вы будете получать электронные письма о новых проблемах для версий операционной системы Windows, которые вы поддерживаете, а также об обновлениях известных проблем, таких как:



• Изменения в статусе проблемы;

• Новые обходные пути;

• Решение проблемы;



Эта новая функция доступна для ИТ-администраторов с арендатором Windows или Microsoft 365, подпиской, предоставляющей доступ к Windows release health в центре администрирования Microsoft 365, и соответствующей ролью администратора.

Сегодня Microsoft выпустила новую функцию для ИТ-администраторов и системных администраторов. Оповещения по электронной почте об известных проблемах и ошибках теперь здесь. Если вы следите за новостями Microsoft 365 и Windows, вы, вероятно, знаете, что Microsoft документирует известные проблемы в разделе работоспособности релиза. Этот список известных проблем, по сути, показывает, какие ошибки все еще есть и активно исследуются, а какие из них были исправлены. Microsoft заявляет, что новая система оповещения по электронной почте должна облегчить администраторам процесс получения уведомлений о статусе текущей ошибки, чтобы они могли принимать обоснованные решения при развертывании обновления.Microsoft заявила следующее в посте в блоге Tech Community:Узнать другие подробности можно здесь