Microsoft выпустила обновления Xbox для инсайдеров в кольцах Alpha Skip Ahead и Alpha

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 21:11
  • Просмотров: 73

Компания Microsoft выпустила обновления Xbox для инсайдеров в кольцах Alpha Skip Ahead и Alpha.

Исправления Alpha Skip Ahead

• Исправлена проблема, из-за которой Remote Tools для Microsoft Edge неоднократно запрашивали обновление;
• Дополнительные исправления для исправления проблемы, из-за которой установка или обновление игр могли оставаться в очереди «finishing things up» дольше, чем ожидалось;
• Различные обновления для правильного отображения локальных языков на консоли;
o Примечание: Пользователи, участвующие в Preview, могут видеть «странный» текст на консоли, для получения дополнительной информации перейдите сюда;

Известные проблемы Alpha Skip Ahead

• Microsoft получила сообщения о том, что у пользователей возникают периодические проблемы со звуком на панели управления, в играх и приложениях;
o Примечание: Если у вас возникли проблемы со звуком, немедленно отправьте отзыв через Сообщить о проблеме с опцией «Воспроизвести с расширенной диагностикой»;
o Выберите категорию «Консольные возможности», затем «Проблемы с аудиовыходом консоли» и укажите следующую информацию:
• Когда проблема началась? После обновления консоли, перезагрузки, возобновления и т.д.;
• У вас пропал звук только в игре/приложении или системный звук тоже?;
• Изменение аудиоформата решает проблему? Если да, то какой формат был до и после?;
• Перезагрузка решает проблему?;
• Как выглядит ваша установка? Оборудование, макет и т.д;
• И любую дополнительную информацию, которую вы можете предоставить, чтобы воспроизвести проблему;
• Microsoft исследует проблему, из-за которой запуск некоторых игр после выхода консоли из спящего режима может зависать на черном экране;
o Обходной путь: Перезагрузите консоль, удерживая кнопку Xbox> Перезагрузите консоль> Перезагрузка, затем повторите попытку, и игра запустится, как ожидалось;
• Игры в коллекции могут неправильно отображаться с тегом «пробная версия»;
• Игры в коллекции могут неправильно отображаться с тегом «пробная версия»;
• Некоторые пользователи сообщают, что при загрузке консоль отображается с неправильным разрешением. Microsoft в курсе и исследует проблему;
o Примечание: Если вы столкнулись с таким поведением, немедленно отправьте отзыв через «Сообщить о проблеме». Пожалуйста, укажите марку/модель вашего телевизора/дисплея в описании;
o Обходной путь: Перезапуск консоли через меню питания (удерживание кнопки Xbox отображает меню питания) должен решить эту проблему. Если нет, убедитесь, что вы просматриваете здесь устранение неполадок, в частности, раздел об обновлении прошивки вашего телевизора;

Исправления Alpha

• Дополнительные исправления для исправления проблемы, из-за которой установка или обновление игр могли оставаться в очереди «finishing things up» дольше, чем ожидалось;
• Исправлена проблема, из-за которой игры могли неожиданно не устанавливаться;
• Исправления для исправления проблемы, при которой консоль могла неожиданно завершить работу при использовании функции «Сообщить о проблеме»;
• Различные обновления для правильного отображения локальных языков на консоли;
o Примечание: Пользователи, участвующие в Preview, могут видеть «странный» текст на консоли, для получения дополнительной информации перейдите сюда;

Известные проблемы Alpha

• Microsoft получила сообщения о том, что у пользователей возникают периодические проблемы со звуком на панели управления, в играх и приложениях;
o Примечание: Если у вас возникли проблемы со звуком, немедленно отправьте отзыв через Сообщить о проблеме с опцией «Воспроизвести с расширенной диагностикой»;
o Выберите категорию «Консольные возможности», затем «Проблемы с аудиовыходом консоли» и укажите следующую информацию:
• Когда проблема началась? После обновления консоли, перезагрузки, возобновления и т.д.;
• У вас пропал звук только в игре/приложении или системный звук тоже?;
• Изменение аудиоформата решает проблему? Если да, то какой формат был до и после?;
• Перезагрузка решает проблему?;
• Как выглядит ваша установка? Оборудование, макет и т.д;
• И любую дополнительную информацию, которую вы можете предоставить, чтобы воспроизвести проблему;
• Игры в коллекции могут неправильно отображаться с тегом «пробная версия»;
• Некоторые пользователи сообщают, что при загрузке консоль отображается с неправильным разрешением. Microsoft в курсе и исследует проблему;
o Примечание: Если вы столкнулись с таким поведением, немедленно отправьте отзыв через «Сообщить о проблеме». Пожалуйста, укажите марку/модель вашего телевизора/дисплея в описании;
o Обходной путь: Перезапуск консоли через меню питания (удерживание кнопки Xbox отображает меню питания) должен решить эту проблему. Если нет, убедитесь, что вы просматриваете здесь устранение неполадок, в частности, раздел об обновлении прошивки вашего телевизора;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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