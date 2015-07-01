Приложение Quick Assist получило несколько крупных изменений в последних обновлениях
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:00
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Приложение Quick Assist получило несколько крупных обновлений за последние несколько месяцев.
Вот полный список изменений:
Version 2.0.16.0
Решены проблемы
• После установки Cumulative Update for Windows 11 Version 22H2 (KB5022845) Quick Assist можно установить из магазина без отображения запроса User Account Control (UAC);
Version 2.0.19.0
Что нового
• Откройте Quick Assist прямо из меню «Пуск» в Windows 11 — выберите Пуск> Все приложения> Quick Assist;
• Новый оптимизированный процесс подключения для более быстрого подключения;
• Переключайтесь между демонстрацией экрана и полным контролем во время сессии, чтобы оказывать или получать помощь так, как вы хотите;
• Используйте новую лазерную указку, чтобы выделить иконку, меню или что-либо еще на экране;
• Добавлена поддержка темного режима;
Version 2.0.19.0 9 (update)
Что нового
• Теперь вы можете использовать улучшенный интерфейс чата, поддерживающий непрерывную цепочку всех сообщений и обеспечивающий поддержку специальных символов и дополнительных языков, включая китайский и арабский;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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