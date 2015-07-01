Приложение Quick Assist получило несколько крупных изменений в последних обновлениях

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 00:00
  • Просмотров: 0

Приложение Quick Assist получило несколько крупных обновлений за последние несколько месяцев.

Вот полный список изменений:

Version 2.0.16.0

Решены проблемы

• После установки Cumulative Update for Windows 11 Version 22H2 (KB5022845) Quick Assist можно установить из магазина без отображения запроса User Account Control (UAC);

Version 2.0.19.0

Что нового

• Откройте Quick Assist прямо из меню «Пуск» в Windows 11 — выберите Пуск> Все приложения> Quick Assist;
• Новый оптимизированный процесс подключения для более быстрого подключения;
• Переключайтесь между демонстрацией экрана и полным контролем во время сессии, чтобы оказывать или получать помощь так, как вы хотите;
• Используйте новую лазерную указку, чтобы выделить иконку, меню или что-либо еще на экране;
• Добавлена поддержка темного режима;

Version 2.0.19.0 9 (update)

Что нового

• Теперь вы можете использовать улучшенный интерфейс чата, поддерживающий непрерывную цепочку всех сообщений и обеспечивающий поддержку специальных символов и дополнительных языков, включая китайский и арабский;





Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft обновляет Quick Assist на более старых версиях Windows

Microsoft обновляет Quick Assist на более старых версиях Windows

Microsoft анонсировала общую доступность приложений Dynamics 365 Remote Assist и Dynamics 365 Layout

Microsoft анонсировала общую доступность приложений Dynamics 365 Remote Assist и Dynamics 365 Layout

Как использовать функцию Snap Assist в Windows 10

Как использовать функцию Snap Assist в Windows 10

Windows 11 2022 Update позволяет создавать быстрые заметки, нажимая кнопку на Surface Pen

Windows 11 2022 Update позволяет создавать быстрые заметки, нажимая кнопку на Surface Pen

Приложение OneNote получило новую панель инструментов Quick Note

Приложение OneNote получило новую панель инструментов Quick Note




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 24
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Google Mail Ru Yandex
+5  
Новостей: 14890
+0  
Комментариев: 39469
+0  
Пользователей: 10097