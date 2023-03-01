Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25357
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:06
- Просмотров: 0
Компания Microsoft выпустила Windows Server Preview Build 25357. Эта сборка доступна для загрузки в виде ISO-образа с веб-сайта Windows Server Insider вместе с VHDX-файлом, но, как обычно, нет журнала изменений, поэтому неясно, что нового.
Microsoft снова заявила, что брендинг еще не был обновлен и остается как Windows Server 2022 в этой предварительной версии. Кроме того, Microsoft просит инсайдеров называть эти сборки vNext, а не Windows Server 2022, которая уже есть на рынке.
Известные проблемы
• В этой сборке есть проблема, из-за которой архивирование журналов событий с помощью команды «wevetutil al» приводит к сбою службы Windows Event Log и сбою операции архивирования. Служба должна быть перезапущена путем выполнения команды «Start-Service EventLog» из командной строки администратора;
• Если у вас включен путь кода Secure Launch/DRTM, Microsoft не рекомендует устанавливать эту сборку;
Microsoft также отмечает, что срок действия этой предварительной версии истекает 15 сентября 2023 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 24
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Google Mail Ru Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 24
Роботы: Google Mail Ru Yandex
+5Новостей: 14890
+0Комментариев: 39469
+0Пользователей: 10097