Windows LAPS с поддержкой Azure AD и Microsoft Intune теперь в стадии публичной предварительной версии
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:34
- Просмотров: 105
Узнайте, что нового в функции Windows Local Administrator Password Solution (LAPS) и как она может помочь обеспечить безопасность вашего бизнеса. Начиная с обновления безопасности от 11 апреля 2023 года, LAPS изначально интегрирована в Windows. Теперь Microsoft расширяет решение для облака с помощью управления Windows LAPS в Microsoft Intune и - теперь в стадии публичной предварительной версии - поддержки Azure Active Directory (Azure AD). Среди новых функций — расширенное управление политиками, автоматическая ротация, выделенные журналы событий, новый модуль PowerShell, поддержка гибридного присоединения и многое другое.
Дополнительные сведения и рекомендации по облачным и локальным средам см. в следующих анонсах:
• By popular demand: Windows LAPS available now!;
• Announcing Windows LAPS management through Microsoft Intune;
• Introducing Windows Local Administrator Password Solution with Microsoft Entra (Azure AD);
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
learn.microsoft.com
learn.microsoft.com
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