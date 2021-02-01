Microsoft начинает развертывать сопоставление чисел MFA в Microsoft Authenticator

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 20:38
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В прошлом MFA показала, что её можно использовать. В августе 2022 года пользователи электронной почты Microsoft, даже те, у кого включена многофакторная аутентификация, подверглись новой фишинговой атаке. Лишь пару недель спустя появились сообщения о том, что хакеры обходят MFA и перебирают пароли. Кроме того, существует усталость MFA, рассылка спама MFA или push-атака, которая бомбардирует пользователя push-уведомлениями MFA в надежде, что пользователь примет запрос и по ошибке предоставит доступ злоумышленнику.

Для борьбы с такими атаками Microsoft представила «сопоставление чисел» в качестве дополнительного шага в приложении Microsoft Authenticator для улучшения безопасности, обеспечиваемой многофакторной аутентификацией (MFA), в прошлом году. А с сегодняшнего дня, 8 мая 2023 года, Microsoft вводит сопоставление чисел для всех пользователей. Следовательно, пользователям необходимо будет ввести число, указанное в приложении, при входе в систему. Вот пример изображения, предоставленного Microsoft:



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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