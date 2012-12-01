Microsoft уменьшает размер образов Windows Server Container

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:22
  • Просмотров: 151

Microsoft объявила о некоторых изменениях в своих образах Windows Server Container, чтобы уменьшить их размер. Она удалила некоторые файлы кустов из так называемого уровня обслуживания, отключила ненужные запланированные задачи и удалила ненужные файлы журналов.

Компания пояснила, что ее образы Windows Service Container содержат базовый уровень и уровень обслуживания, который перекрывает обслуживаемые двоичные файлы. Чтобы уменьшить размер образов, Microsoft удалила некоторые файлы кустов в каталоге Windows\System32\Config из уровня обслуживания.

Microsoft не довольствуется вышеупомянутыми изменениями. В ближайшие месяцы компания хочет найти способ удаления браузера Edge как компонента по умолчанию в образах Server и Windows. Вместо предварительной установки пользователи смогут устанавливать Edge в качестве необязательного компонента. Со временем Microsoft планирует открепить и другие компоненты, но Edge будет первым.

Еще один способ уменьшения размера образов — удаление посторонних слоёв из базовых образов контейнеров Windows. Это изменение, по-видимому, позволит клиентам повторно распространять образы контейнеров из своих реестров контейнеров — Microsoft заявила, что это также улучшит опыт разработчиков.

Теперь вы можете получить уменьшенные образы из Microsoft Artifact Registry Доступные образы включают Nano Server, Server Core, Server и Windows.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft выпустила Windows Server vNext Insider Preview Build 19008

Microsoft выпустила Windows Server vNext Insider Preview Build 19008

Windows Server станет частью Windows Insider Program этим летом

Windows Server станет частью Windows Insider Program этим летом

Microsoft усилит Microsoft Edge Sandbox в Windows 10 Creators Update

Microsoft усилит Microsoft Edge Sandbox в Windows 10 Creators Update

Microsoft выпустила обновления для новой модели обслуживания Windows

Microsoft выпустила обновления для новой модели обслуживания Windows

Программа WinReducer8 уменьшает размер установки Windows 8

Программа WinReducer8 уменьшает размер установки Windows 8




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 21
Пользователей: 0
Гостей: 21
Роботы: Google
+7  
Новостей: 14901
+0  
Комментариев: 39469
+0  
Пользователей: 10097