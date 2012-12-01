Microsoft уменьшает размер образов Windows Server Container
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:22
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Microsoft объявила о некоторых изменениях в своих образах Windows Server Container, чтобы уменьшить их размер. Она удалила некоторые файлы кустов из так называемого уровня обслуживания, отключила ненужные запланированные задачи и удалила ненужные файлы журналов.
Компания пояснила, что ее образы Windows Service Container содержат базовый уровень и уровень обслуживания, который перекрывает обслуживаемые двоичные файлы. Чтобы уменьшить размер образов, Microsoft удалила некоторые файлы кустов в каталоге Windows\System32\Config из уровня обслуживания.
Microsoft не довольствуется вышеупомянутыми изменениями. В ближайшие месяцы компания хочет найти способ удаления браузера Edge как компонента по умолчанию в образах Server и Windows. Вместо предварительной установки пользователи смогут устанавливать Edge в качестве необязательного компонента. Со временем Microsoft планирует открепить и другие компоненты, но Edge будет первым.
Еще один способ уменьшения размера образов — удаление посторонних слоёв из базовых образов контейнеров Windows. Это изменение, по-видимому, позволит клиентам повторно распространять образы контейнеров из своих реестров контейнеров — Microsoft заявила, что это также улучшит опыт разработчиков.
Теперь вы можете получить уменьшенные образы из Microsoft Artifact Registry Доступные образы включают Nano Server, Server Core, Server и Windows.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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