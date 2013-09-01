Подпишите PDF-файл в мобильном приложении Microsoft 365 для Android и iOS
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:19
- Просмотров: 132
Microsoft рада поделиться улучшениями, которые Microsoft внесла в опыт подписания PDF-файлов на вашем телефоне Android или iOS с помощью мобильного приложения Microsoft 365 - в частности, возможностью сохранения своих инициалов и полной подписи для дальнейшего использования.
Подпись PDF-файла
Многие из вас используют свои мобильные устройства, чтобы продуктивно работать в пути. Вы поделились тем, что одна задача, которую вы хотите выполнить в таких ситуациях, — это подпись PDF-файла. Если вам нужно подписать налоговые документы, договор аренды, контракт или любой другой важный документ в формате PDF, Microsoft обеспечит вас.
Кроме того, =любые вложения и файлы только для чтения, которые вы открываете и подписываете, автоматически сохраняются в репозитории папки Signed.
Как это работает
1. Откройте PDF-файл, который хотите подписать, и нажмите Дополнительно> Подписать PDF.
2. Нажмите на экране в том месте, где вы хотите подписать.
3. При первом использовании этой функции нажмите «Создать новую», поставьте подпись в поле «Подпись», убедитесь, что опция «Хранить подпись» включена, а затем нажмите галочку в правом верхнем углу поля «Подпись», чтобы сохранить ее.
4. Чтобы подписать PDF-файл с помощью сохраненной подписи, откройте файл, который вы хотите подписать, коснитесь того места, где она должна появиться, а затем коснитесь сохраненной подписи, чтобы вставить ее в PDF-файл.
5. При необходимости измените размер подписи, а затем установите флажок в верхнем левом углу PDF-файла, чтобы завершить подписание PDF-файла.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если подписанный PDF-файл нигде не сохранен (например, это локальное вложение, открытое как временный файл в Android) или является PDF-файлом только для чтения, он автоматически сохраняется в указанной папке (Локальное устройство> Документы> Microsoft 365> Подписанный PDF).
Доступность
Эта функция доступна инсайдерам на их телефоне, работающем под управлением:
• iOS: Version 2.72 (Build 23041202) или позже;
• Android: Build 16.0.16327.20270 или позже;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.microsoft365.com
insider.microsoft365.com
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