Гибридное управление собраниями в веб-версии Outlook и Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 00:21
  • Просмотров: 68

В наш век удаленной работы многие люди работают не только в разное время суток, но и в разных местах. Сегодня Microsoft объявила о развертывании новой функции для Outlook, специально для своего календаря, которая была разработана специально для этих удаленных работников.

В посте в блоге Microsoft 365 говорится:

Приложения и службы Microsoft 365 теперь предоставляют вам возможность сообщать другим, когда и где вы работаете. Когда они делают то же самое с вами, вы можете указать местонахождение участников при планировании собраний в Outlook и облегчить спонтанное сотрудничество в Teams, проверяя, доступен ли кто-то для личного чата.


Вы можете перейти в веб-версию Outlook, а затем нажать «Настройки», затем «Просмотреть все настройки Outlook» и «Календарь». Должна появиться новая опция «Рабочие часы и местоположение». Вы можете использовать эту функцию, чтобы показать, в какие дни, время и место вы будете доступны для других. Вы также можете увидеть, где будут находиться другие пользователи Outlook и в какое время в Outlook Scheduling Assistant.

Имейте в виду, что в этой новой функции все еще есть некоторые известные ошибки, в том числе ошибка, которая возникает, если вы создаете расписание с временным интервалом, который заканчивается в полночь. Вот некоторые из других известных ошибок:

• Если вы измените свой часовой пояс, он не обновит часовой пояс этих новых, современных часов работы. Исправление находится в разработке;
• Outlook Web вычисляет совокупную доступность для всех участников и преобразует ее в один красный или зеленый цвет, чтобы облегчить поиск свободного времени для всех участников (как показано как на панели планирования на один день по вертикали, так и на панели планирования на всю страницу по горизонтали в помощнике по планированию). В настоящее время панель однодневного планирования не проверяет современные рабочие часы при разрешении доступности. Исправление находится в разработке;
• При открытии и просмотре общего календаря непосредственно с поверхности календаря рабочие места не будут отображаться. Это большая функция, которая находится в разработке, но пока нет предполагаемых сроков релиза;
• Пока невозможно создать расписание с чередованием недель для тех, у кого есть расписание 9/80. Это функция, которую Microsoft будет поддерживать, но не в первоначальном релизе;

Опять же, эта новая функция календаря сейчас развертывается для веб версии Outlook. Однако позже в этом году она будет доступна для Outlook на Windows, iOS, Android и Mac. С июня она также появится в различных версиях Microsoft Teams.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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