Microsoft Teams Public Preview получает новые улучшения для режима «Вместе»

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 00:07
  • Просмотров: 240

Приложение Microsoft Teams впервые получило режим «Вместе» в 2020 году. Это позволило использовать виртуальный фон, на котором можно было увидеть всех участников онлайн-собрания, как если бы они находились в аудитории или классе. С тех пор в этот режим были внесены улучшения, и на этой неделе Microsoft Teams Public Preview получает еще больше улучшений.

В посте в блоге Microsoft 365 говорится, что в публичной предварительной версии люди впервые смогут увидеть как поднятые руки, так и реакцию участников собрания. Также появились новые метки имен, которые также включают статус каждого участника, например, является ли он активным докладчиком, находится ли он в центре внимания, включен или выключен ли его микрофон.

Наконец, новый режим «Вместе» больше не будет показывать, что человек, просматривающий галерею, на самом деле находится в галерее, чтобы «избежать дублирования самопросмотра».

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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