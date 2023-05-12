Microsoft хочет, чтобы больше чатов Teams было видно на экране

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 00:36
  • Просмотров: 243

Microsoft работает над новой функцией для Microsoft Teams, чтобы пользователи могли иметь компактный список чатов. Новая настройка чата сузит список чатов, в результате чего на экране будет видно больше чатов. Согласно странице дорожной карты Microsoft 365, она скроет предварительный просмотр сообщений, чтобы освободить место для большего количества чатов, которые будут видны на экране.



Компания Microsoft намерена выпустить эту функцию в июне 2023 года.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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