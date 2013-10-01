Microsoft Visual Studio получит обновлённый пользовательский интерфейс

• Сплоченность: Важно убедиться, что эти обновления уравновешивают новый, обновленный внешний вид и знакомую Visual Studio, уже известную нашим клиентам. При согласовании с Fluent, Visual Studio будет лучше выглядеть и работать с остальной частью операционной системы и другими продуктами Microsoft;

• Доступность: Важно, чтобы обновления соответствовали нашим рекомендациям по доступности и упрощали использование продукта. Это проявляется несколькими способами, в том числе: регулировкой целевых размеров, чтобы упростить их использование при сохранении плотности информации, более продуманным использованием цвета для уменьшения визуального шума и привлечения внимания к активным областям IDE, а также использованием более легких элементов управления для облегчения различения различных действий;

• Продуктивность: Обновления пользовательского интерфейса направлены на создание более согласованного интерфейса, упрощая навигацию по продукту и сокращая время, необходимое для ознакомления с пользовательским интерфейсом. Наши обновления также снижают когнитивную нагрузку и умственную усталость, делая Visual Studio более удобной рабочей средой.

Visual Studio с годами получала больше возможностей. Однако фактический визуальный язык среды разработки не менялся со времен Visual Studio 2012. Этого времени более чем достаточно для обновления, и именно над этим сейчас работает команда Visual Studio.В посте в блоге команда сказала, что у них есть три основные цели в этом проекте:Макеты, показанные в посте в блоге, содержат больше пробелов в меню Visual Studio, как показано выше. Панели инструментов также станут больше с обновлением пользовательского интерфейса, а вкладки документов и хромированные окна инструментов получат цвет и, опять же, больше интервалов, чтобы пользователи могли быстрее находить эти функции и получать к ним доступ. Изменения пользовательского интерфейса будут выпущены в ближайшее время, но команда Visual Studio получает отзывы об этих изменениях от своих многочисленных пользователей на сайте Developer Community Узнать другие подробности можно здесь