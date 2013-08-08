Microsoft удаляет рекламу и новости из приложения «Погода»

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:37
  • Просмотров: 137

В прошлом месяце Microsoft выпустила переработанное приложение «Погода» для Windows 10 и Windows 11. В новой версии представлен переработанный главный экран с несколькими сомнительными изменениями, такими как интеграция MSN News и рекламные баннеры. Пользователям Windows, уже раздраженным наплывом рекламы, рекомендуемого контента и прочих недружественных изменений в ОС, новое приложение не понравилось. В результате волна критики вынудила Microsoft удалить спорные части нового приложения «Погода».



Как заметил ресурс Deskmodder, последнее обновление приложения «Погода» заменяет баннеры виджетами восхода/захода солнца и восхода/захода луны. Интеграция с новостями MSN также отсутствует — единственное, что вы увидите при прокрутке вниз главной страницы, — это набор рекомендуемых карт погоды, таких как 3D-вид Земли, 3D-вид облаков, 3D-вид дождя и т. д.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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