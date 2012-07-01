Microsoft исправила проблему с сертификатом в приложении «Часы»
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:55
- Просмотров: 132
Приложение «Часы», одно из стандартных приложений Windows 11, имеет удобную функцию, которая позволяет вам связать свою учетную запись Spotify и воспроизводить плейлисты при включении сессий фокусировки. Как ни странно, эта функция много месяцев не работала из-за просроченного сертификата. Теперь эта проблема исправлена.
При подключении вашей учетной записи Spotify к Windows 11 теперь открывается правильный экран входа в систему с предложением связать учетную запись. Ранее попытка входа в систему приводила к пустому окну «Подключение к службе». Подобные проблемы и ошибки обычно не требуют обновления затронутых приложений, но вы все равно можете проверить наличие обновлений в Microsoft Store.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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