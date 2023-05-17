Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 115.0.1851.0

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 17-05-2023, 17:47
  • Просмотров: 303
Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 115.0.1851.0

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Dev Build 115.0.1851.0.

Continuing to deliver new AI innovation in Bing and Edge this week;

Улучшена надежность:

• Исправлен сбой браузера при использовании функции «Картинка в картинке»;

Изменено поведение:

• Исправлено, что функция «Обнаружение» не работала в контекстном меню правой кнопки мыши и мини-меню;
• iOS:
• Исправлено, что Immersive Reader отображал белый экран;
• WebView2:
• Исправлено CoreWebView2.Settings.HiddenPdfToolbarItems: При скрытии закладок, поиска и PageSelector панель инструментов терялась (#2866);
• Enterprise:
• Исправлена невозможность добавления билетов на мероприятия в Apple Wallet на iOS;
• Исправлена невозможность повторного входа в систему после выхода из нее;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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