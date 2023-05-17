Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 115.0.1851.0
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- Категория: Microsoft
- Дата: 17-05-2023, 17:47
- Просмотров: 303
Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Dev Build 115.0.1851.0.
• Continuing to deliver new AI innovation in Bing and Edge this week;
Улучшена надежность:
• Исправлен сбой браузера при использовании функции «Картинка в картинке»;
Изменено поведение:
• Исправлено, что функция «Обнаружение» не работала в контекстном меню правой кнопки мыши и мини-меню;
• iOS:
• Исправлено, что Immersive Reader отображал белый экран;
• WebView2:
• Исправлено CoreWebView2.Settings.HiddenPdfToolbarItems: При скрытии закладок, поиска и PageSelector панель инструментов терялась (#2866);
• Enterprise:
• Исправлена невозможность добавления билетов на мероприятия в Apple Wallet на iOS;
• Исправлена невозможность повторного входа в систему после выхода из нее;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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