Microsoft открыла регистрацию на конференцию Inspire 2023

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 00:04
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Ранее в этом году Microsoft объявила, что проведет конференцию Inspire в 2023 году, но четвертый год подряд это будет полностью виртуальное мероприятие. Сегодня компания объявила, что регистрация на Inspire теперь доступна в режиме реального времени. Заинтересованные стороны могут перейти на официальный сайт конференции Inspire, чтобы зарегистрироваться на мероприятие, которое пройдет онлайн 18 и 19 июля.

Microsoft Inspire опирается на многочисленных сторонних партнеров компании, которые используют онлайн-сервисы и продукты Microsoft новыми и интересными способами. Microsoft также использует мероприятие, чтобы информировать своих партнеров о планах развития своих продуктов на следующие 12 месяцев.

В этом году Microsoft уже сообщила, что генеральный директор Сатья Наделла выступит с презентацией во время Inspire. Вы можете быть уверены, что он расскажет об усилиях компании в области генеративного ИИ с помощью таких продуктов, как Bing Chat и Microsoft 365 Copilot. Скорее всего, он покажет, как эти сервисы могут быть использованы многочисленными партнерами в различных целях и приложениях.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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