Microsoft Teams получает приложение Polls для канальных собраний

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 03:19
  • Просмотров: 0

Приложение Microsoft Teams получило приложение Polls еще в 2020 году для собраний, а в 2021 году получило способ, позволяющий ИИ создавать вопросы для опроса. Сегодня компания сообщила, что приложение Polls теперь доступно для канальных собраний Teams, что должно упростить добавление опросов в онлайн-обсуждения.

Пост в блоге Microsoft показывает, как педагоги могут использовать инструмент Polls:

Для онлайн-классов, использующих канальные собрания, учителя могут использовать опросы, чтобы взаимодействовать с учащимися, проверять их понимание или запускать викторину в реальном времени. Представьте, что вы создаете опрос, чтобы спросить своих учеников, что они ели на завтрак или каким животным они хотели бы быть. Это может создать веселую и непринужденную атмосферу и помочь установить взаимопонимание между вами и вашими учениками.




В посте в блоге также говорится, что приложение Polls на канальных собраниях может использоваться предприятиями для получения отзывов от своих клиентов о продукте или услуге, или просто для того, чтобы начать собрание с забавных личных вопросов.

Пользователи Teams могут перейти на собрание до его начала, нажать кнопку «+» в верхнем меню навигации, а затем прокрутить вниз и найти выбор приложения Polls, чтобы сохранить его для этого собрания. Если вы хотите добавить приложение Polls во время собрания, вы можете выполнить те же действия, просто добавив приложение в верхнее меню.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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