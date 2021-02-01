Microsoft Teams получает приложение Polls для канальных собраний

Для онлайн-классов, использующих канальные собрания, учителя могут использовать опросы, чтобы взаимодействовать с учащимися, проверять их понимание или запускать викторину в реальном времени. Представьте, что вы создаете опрос, чтобы спросить своих учеников, что они ели на завтрак или каким животным они хотели бы быть. Это может создать веселую и непринужденную атмосферу и помочь установить взаимопонимание между вами и вашими учениками.

Приложение Microsoft Teams получило приложение Polls еще в 2020 году для собраний, а в 2021 году получило способ, позволяющий ИИ создавать вопросы для опроса. Сегодня компания сообщила, что приложение Polls теперь доступно для канальных собраний Teams, что должно упростить добавление опросов в онлайн-обсуждения.Пост в блоге Microsoft показывает, как педагоги могут использовать инструмент Polls:В посте в блоге также говорится, что приложение Polls на канальных собраниях может использоваться предприятиями для получения отзывов от своих клиентов о продукте или услуге, или просто для того, чтобы начать собрание с забавных личных вопросов.Пользователи Teams могут перейти на собрание до его начала, нажать кнопку «+» в верхнем меню навигации, а затем прокрутить вниз и найти выбор приложения Polls, чтобы сохранить его для этого собрания. Если вы хотите добавить приложение Polls во время собрания, вы можете выполнить те же действия, просто добавив приложение в верхнее меню.Узнать другие подробности можно здесь