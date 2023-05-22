Microsoft рассылает приглашения для новых участников Alpha и Alpha Skip Ahead
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 03:47
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Программа Xbox Insider будет рассылать дополнительные приглашения для Alpha и Alpha Skip Ahead в ближайшие недели. Кроме того, Microsoft планирует регулярно рассылать приглашения в течение года. Вы получите уведомление, если имеете право присоединиться к одному из кругов только по приглашению. Если вы приглашены, вы увидите всплывающее уведомление при входе в систему, в котором будет указано, в какой круг вас пригласили.
В чем разница между кольцами Alpha?
• Alpha Skip-Ahead – Кольцо только по приглашению, которое получает предварительные сборки будущего релиза ОС Xbox;
• «Будущий» релиз означает, что эти сборки могут быть недоступны для публики в течение некоторого времени. Другими словами, это будет предварительный просмотр релиза после следующего публичного релиза. Таким образом, Alpha Skip-Ahead может содержать функции, отличные от других колец;
• Alpha – кольцо только по приглашению, которое получает предварительные сборки предстоящего релиза ОС Xbox;
• Это предварительная версия следующей ОС, которая будет выпущена для публики;
• Alpha получает предварительную версию следующей сборки перед любым другим кольцом;
• Alpha может иметь функции, отличные как от Alpha Skip-Ahead, так и от других колец Xbox Update Preview;
Если вы получили приглашение, выполните следующие шаги для регистрации:
1. Запустите Xbox Insider Hub на консоли Xbox.
2. Выберите Previews.
3. Выберите Xbox Update Preview.
4. Выберите «Управление».
5. Выберите кольцо Alpha или Alpha Skip-Ahead, затем выберите «Готово».
6. Загрузите и установите необходимое обновление консоли.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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