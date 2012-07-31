Ваш день на расстоянии одного клика в Outlook для Mac
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 11:31
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Компания Microsoft рада поделиться новой функцией в Outlook для Mac.
Ваш день на расстоянии одного клика в Outlook для Mac
Когда вы в своем потоке делаете то, что у вас получается лучше всего, вам иногда нужно проверить свой календарь, чтобы увидеть, как выглядит ваш день. Чтобы сделать это сегодня, вам нужно прервать поток и перейти к календарю илиMy Day в Outlook.
Что ж, теперь вы можете легко увидеть предстоящие события календаря, щелкнув иконку Outlook в строке меню macOS! Оттуда вы можете взаимодействовать со своим календарем, даже если вы не используете Outlook.
Конфигурация
Эта функция включена по умолчанию. Вы можете настроить её двумя способами:
• В объявлении о функции «Ваш день на расстоянии одного клика» нажмите кнопку «Попробовать»;
• Щелкните Outlook> Параметры> Мой день, чтобы открыть диалоговое окно «Мой день», а затем установите флажок «Показывать мой день в строке меню» или снимите его, чтобы отключить эту функцию. (ПРИМЕЧАНИЕ: Вы также можете нажать CMD + , чтобы открыть диалоговое окно настроек Outlook, а затем щелкнуть иконку My Day;)
Когда вы закончите, обратите внимание на новую иконку Outlook в строке меню macOS. У вас все настроено!
Как это работает
1.Щелкните иконку My Day.
2. Прокрутите день или щелкните другую дату, чтобы просмотреть события за этот день.
3. Чтобы выбрать другое представление, нажмите на 3 точки и выберите Дневное представление.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы даже можете присоединяться к собраниям, создавать события и щелкать событие, чтобы получить сведения об этом событии, и все это без использования Outlook.
Сценарии, которые можно попробовать
Не имея Outlook в фокусе, попробуйте:
• Откройте сведения о событии;
• Просмотрите свое расписание на разные дни;
• Переключитесь между повесткой дня и представлениями дня;
• Настройте, какие календари будут отображаться;
Советы и рекомендации
• Заботитесь о некоторых, но не обо всех ваших календарях? Нажмите на многоточие, а затем на настройки, чтобы выбрать (или отменить выбор) календари для всех ваших учетных записей по своему усмотрению!;
• Если вы настроили профили Outlook (подробнее здесь), ваши календари будут автоматически фильтроваться на основе выбранного профиля;
Известные проблемы
• У вас должен быть запущен клиент Outlook (но не обязательно, чтобы он был в фокусе), чтобы увидеть иконку в строке меню macOS;
Доступность
• Эта функция доступна инсайдерам, использующим Version 16.72 (Build 23040200) или или более позднюю версию;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.microsoft365.com
insider.microsoft365.com
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