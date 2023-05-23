Microsoft выпустила PowerToys 0.70.0
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- Категория: Microsoft
- Дата: 23-05-2023, 22:00
- Просмотров: 333
Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.70.0.
Основные моменты
• Новая утилита: Mouse Without Borders позволяет взаимодействовать с другими компьютерами с помощью одной и той же клавиатуры и мыши, а также обмениваться буфером обмена и файлами между компьютерами. Microsoft обновила её до .NET 7 и внесла несколько небольших изменений, чтобы она соответствовала модели PowerToys;
• Новая утилита: Peek — это утилита, которая показывает быстрый предварительный просмотр файлов, выбранных в проводнике, при нажатии сочетания клавиш (по умолчанию Ctrl+Space);
• Улучшения качества для Registry preview;
• Улучшения качества для Awake;
• Улучшения качества для Mouse Jump;
General
• Новая утилита: Mouse Without Borders;
• Новая утилита: Peek;
• Исправлена ошибка, из-за которой сохраненные настройки иногда сбрасывались при обновлении PowerToys;
• Корректировки шрифта, иконки и углового радиуса в пользовательском интерфейсе в утилитах;
Awake
• Обновлён вывод командной строки, чтобы он соответствовал аргументам;
• Исправлен сбой, возникающий при установке даты истечения срока действия в часовых поясах с отрицательным смещением относительно UTC (Это было исправление для версии 0.69);
• Исправлено отсутствие файла журнала при установке (Это было исправление для версии 0.69);
• Awake обновлена до новой версии, с улучшениями качества и исправлением многих проблем, связанных с тем, что Awake не перезагружалась или не поддерживала компьютер в активном состоянии, когда ожидалось;
FancyZones
• Исправлены проблемы со специальными возможностями в редакторе;
File Locksmith
• Исправлены всплывающие подсказки с прозрачным фоном (Это было исправление для 0.69);
File Explorer add-ons
• Добавлена настройка, чтобы выбрать фон для предварительного просмотра SVG;
Installer
• Добавлено больше утилит для завершения при установке, чтобы предотвратить появление файлов, которые иногда остаются после удаления;
Keyboard Manager
• Исправлена проблема, из-за которой при сопоставлении с мультимедийными клавишами вводились дополнительные символы;
Measure Tool
• Создана настройка для указания инструмента измерения по умолчанию;
Mouse Jump
• Уменьшена зависимость от классов утилит WinForms;
• Улучшена отзывчивость всплывающих окон;
• Добавлена настройка для установки кастомного размера окна;
• Добавлены некоторые сочетания клавиш для навигации по экрану;
Peek
• Новая утилита: Peek;
PowerToys Run
• Добавьте плагин для запуска другого приложения PowerToys;
• В плагин Shell добавлен код для использования Windows Terminal. В настоящее время доступно только через манипуляции с файлом настроек напрямую;
Quick Accent
• Добавил недостающий символ в валлийский язык;
Registry Preview
• Указывала минимальные значения размера/положения для пользовательского интерфейса (Это было исправление для 0.69);
• Исправления в панели команд пользовательского интерфейса (Это было исправление для 0.69);
• Исправлен сбой при открытии средства выбора файлов при запуске с повышенными правами (Это было исправление для 0.69);
• Исправлены всплывающие подсказки с прозрачным фоном (Это было исправление для 0.69);
• Исправлена опечатка ограничения размера файла;
• Улучшен синтаксический анализ шестнадцатеричных значений;
• Добавлена кнопка для открытия редактора реестра по выбранной клавише;
• Улучшен синтаксический анализ клавиш и значений;
• Улучшена поддержка темы для панели заголовка;
• Исправлена проблема с обработкой пустых значений DWORD и QWORD;
Settings
• Обновлён экран «Что нового», чтобы скрыть хэши установщика в новом формате (Это было исправление для 0.69);
• Исправлены сбои, возникающие при использовании Shortcut Control (Это было исправление для 0.69);
• Окно настроек теперь имеет минимальную ширину;
• Предотвращено открытие второго экземпляра настроек при обновлении;
• Исправлены проблемы со специальными возможностями на многих страницах;
Documentation
• Исправлена мертвая ссылка в документации, которая указывала на неправильную спецификацию настроек;
• Добавлены некоторые отсутствующие участники в COMMUNITY.md;
Development
• Исправлено генерирование хэшей конвейеров релиза CI (Это было исправление для 0.69);
• В скрипт отправки пакетов winget добавлены установщики для каждого пользователя;
• Обновлена зависимость Community Toolkit Labs;
• Исправлена сборка с Visual Studio 17.6;
• Обновлена зависимость WebView 2;
• Обновлена зависимость WinAppSDK до 1.3.1;
• Исправлена опечатка, препятствующая запуску скрипта очистки;
• Исправлено кодирование в тестовом файле для исправления запуска тестов в некоторых конфигурациях;
• Сделано так, чтобы ресурсы релиза GPO были названы вместе с версией в выходных данных сборки CI;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
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