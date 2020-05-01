Настраивайте субтитры на собраниях Teams

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 23:24
  • Просмотров: 39

Microsoft рада сообщить, что пользователи Microsoft Teams Public Preview теперь могут настраивать субтитры на собраниях Teams.

Настройка субтитров на собраниях Teams

Субтитры могут помочь создать инклюзивный контент для зрителей с любыми способностями, определяя, что говорится на собрании, и представляя расшифровку того, что говорится в режиме реального времени.

Teams теперь позволяет настраивать представление субтитров на собраниях. Microsoft представила новую панель настроек субтитров, которая позволяет настраивать цвет и размер шрифта, увеличивать количество отображаемых строк и изменять расположение субтитров в окне собраний. Microsoft также добавила возможность прокручивания самых последних субтитров.



Как это работает

1. Присоединяйтесь к собранию.
2. Нажмите Еще> Язык и речь> Включить субтитры в реальном времени.
3. В диалоговом окне «На каком языке все говорят» щелкните стрелку «Разговорный язык», выберите нужный язык в списке и нажмите кнопку «Подтвердить».
4. Нажмите «Настройки» в поле субтитров в нижней части экрана, а затем нажмите «Настройки субтитров».



Теперь поддерживаются следующие опции:

• Изменение разговорного языка;
• Изменение языка субтитров (переведенные субтитры в реальном времени являются частью Teams Premium);
• Настройка цветов, высоты, положения (сверху, снизу) и размера шрифта;

Доступность

Чтобы иметь возможность использовать эту функцию, пользователи должны быть участниками Teams Public Preview и использовать клиент Teams для Windows или macOS. Другие пользователи не обязаны быть участниками Teams Public Preview.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.microsoft365.com
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