Объявление об общей доступности Authenticator Lite (в Outlook)
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:12
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В прошлом месяце функция Authenticator Lite (в Outlook) перешла в общедоступную предварительную версию, обеспечив безопасность и надежность Microsoft Authenticator в приложении, которое пользователи уже установили на свои телефоны. Сегодня Microsoft рада сообщить, что функция Authenticator Lite (в Outlook) теперь общедоступна!
Согласно исследованию, проведенному Microsoft, многофакторная аутентификация, выполненная с помощью push-уведомлений в приложении Microsoft Authenticator, на 71% менее подвержена компрометации, чем аутентификация, выполненная с помощью SMS-кодов. Поэтому Microsoft настоятельно рекомендует перевести пользователей с телефонных транспортов для аутентификации на более безопасные методы, такие как push-уведомления. Authenticator Lite (в Outlook) расширяет возможности для преобразования пользователей, предоставляя повышенную безопасность push-уведомлений на устройства, которые еще не загрузили приложение Microsoft Authenticator.
Пользователям в Outlook на мобильных устройствах предлагается зарегистрироваться для многофакторной аутентификации (MFA). Теперь, после того как они введут свой пароль при входе в систему, у них будет возможность отправки push-уведомления на свое устройство Android или iOS.
Конфигурация этой функции включена во все настройки функции Microsoft Authenticator на портале Microsoft Entra и через MS Graph. Дополнительную информацию о том, как включить Authenticator Lite, см. здесь.
Эта функция является важным улучшением безопасности для пользователей, которые в настоящее время проходят аутентификацию с помощью SMS и голосовых методов. Поэтому Microsoft настоятельно рекомендуем как можно скорее разрешить пользователям использовать эту возможность. В настоящее время эта функция находится в состоянии «Управляется Microsoft». До 9 июня, если вы оставите для функции значение «Управляется Microsoft», это не повлияет на ваших пользователей, и эта функция останется отключенной, если вы явно не измените состояние на включенное. Из-за повышения безопасности, которое эта функция предоставляет пользователям, управляемое Microsoft значение этой функции будет изменено с «отключено» на «включено» 9 июня.
Microsoft внесла некоторые изменения в конфигурацию функции, поэтому, если вы сделали обновление до общедоступной версии — 17 мая — убедитесь, что функция находится в правильном состоянии для вашего арендатора до 9 июня. Если вы не хотите, чтобы эта функция была включена 9 июня, переведите состояние в «отключено» или настройте пользователей на включение и исключение групп.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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