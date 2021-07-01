Microsoft Teams Premium получает поддержку интеллектуального обзора собрания на базе ИИ
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:34
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Ранее в этом году Microsoft запустила сервис Teams Premium для корпоративных клиентов. Сегодня компания анонсировала новую функцию, которая теперь общедоступна для подписчиков Teams Premium. Это называется интеллектуальным обзором собрания, и это должно стать для сотрудников, которые пропустили онлайн-собрание, или для людей, которые присутствуют, но хотят вернуться и получить подробный обзор того, что обсуждалось.
В посте в блоге Microsoft заявила, что ее исследования показывают, что 56 процентов участников собраний Teams утверждают, что им было трудно обобщить то, что произошло во время мероприятия. 55% пользователей сообщают, что им было неясно, что должно произойти дальше после собрания.
Использование интеллектуального обзора собрания должно помочь в обеих этих ситуациях. Microsoft заявила:
Интеллектуальный обзор использует искусственный интеллект для автоматического предоставления всестороннего обзора вашего собрания, помогая пользователям сэкономить время, чтобы наверстать упущенное и скоординировать следующие шаги. На новой вкладке «Обзор» в календаре и чате Teams пользователи увидят аналитику на базе искусственного интеллекта, такую как автоматически сгенерированные заметки о собрании, рекомендуемые задачи и персонализированные основные моменты, которые помогут пользователям быстро найти самую важную информацию, даже если вы пропустите собрание.
Некоторые другие функции, включенные в интеллектуальный обзор, представляют собой персонализированные маркеры временной шкалы. Они покажут каждому пользователю, когда его имя было упомянуто, когда он вошел и вышел из собрания, а также когда был предоставлен общий доступ к экрану. Есть также маркеры на временной шкале выступающего, которые отмечают, когда каждый человек на собрании говорил, чтобы люди могли вернуться и увидеть, когда именно это произошло.
Кроме того, все пользователи Microsoft Teams смогут получить некоторые аспекты опыта обзора, который в полном объеме доступен подписчикам Premium:
Новый обзор собрания также будет доступен во вкладке «Обзор» и позволит пользователям просматривать запись собрания непосредственно в Teams, а также предоставлять совместно созданные совместные заметки собрания, расшифровку собрания и общий контент.
В настоящее время функция интеллектуального обзора для подписчиков Premium доступна только на английском языке, но позже, в 2023 году, она будет добавлена и для других языков.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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