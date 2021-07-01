Microsoft Teams Premium получает поддержку интеллектуального обзора собрания на базе ИИ

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 00:34
  • Просмотров: 35

Ранее в этом году Microsoft запустила сервис Teams Premium для корпоративных клиентов. Сегодня компания анонсировала новую функцию, которая теперь общедоступна для подписчиков Teams Premium. Это называется интеллектуальным обзором собрания, и это должно стать для сотрудников, которые пропустили онлайн-собрание, или для людей, которые присутствуют, но хотят вернуться и получить подробный обзор того, что обсуждалось.

В посте в блоге Microsoft заявила, что ее исследования показывают, что 56 процентов участников собраний Teams утверждают, что им было трудно обобщить то, что произошло во время мероприятия. 55% пользователей сообщают, что им было неясно, что должно произойти дальше после собрания.



Использование интеллектуального обзора собрания должно помочь в обеих этих ситуациях. Microsoft заявила:

Интеллектуальный обзор использует искусственный интеллект для автоматического предоставления всестороннего обзора вашего собрания, помогая пользователям сэкономить время, чтобы наверстать упущенное и скоординировать следующие шаги. На новой вкладке «Обзор» в календаре и чате Teams пользователи увидят аналитику на базе искусственного интеллекта, такую как автоматически сгенерированные заметки о собрании, рекомендуемые задачи и персонализированные основные моменты, которые помогут пользователям быстро найти самую важную информацию, даже если вы пропустите собрание.


Некоторые другие функции, включенные в интеллектуальный обзор, представляют собой персонализированные маркеры временной шкалы. Они покажут каждому пользователю, когда его имя было упомянуто, когда он вошел и вышел из собрания, а также когда был предоставлен общий доступ к экрану. Есть также маркеры на временной шкале выступающего, которые отмечают, когда каждый человек на собрании говорил, чтобы люди могли вернуться и увидеть, когда именно это произошло.



Кроме того, все пользователи Microsoft Teams смогут получить некоторые аспекты опыта обзора, который в полном объеме доступен подписчикам Premium:

Новый обзор собрания также будет доступен во вкладке «Обзор» и позволит пользователям просматривать запись собрания непосредственно в Teams, а также предоставлять совместно созданные совместные заметки собрания, расшифровку собрания и общий контент.


В настоящее время функция интеллектуального обзора для подписчиков Premium доступна только на английском языке, но позже, в 2023 году, она будет добавлена и для других языков.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft Teams получает приложение Polls для канальных собраний

Microsoft Teams получает приложение Polls для канальных собраний

Предварительная версия Microsoft Teams Premium теперь доступна с бесплатной 30-дневной пробной версией

Предварительная версия Microsoft Teams Premium теперь доступна с бесплатной 30-дневной пробной версией

Microsoft Teams теперь позволяет организаторам блокировать и разблокировать собрания в любое время

Microsoft Teams теперь позволяет организаторам блокировать и разблокировать собрания в любое время

Собрания Microsoft Teams позволят внешним пользователям совместно работать над содержимым интерактивной доски

Собрания Microsoft Teams позволят внешним пользователям совместно работать над содержимым интерактивной доски

Microsoft дополняет Teams Premium технологией OpenAI GPT 3.5

Microsoft дополняет Teams Premium технологией OpenAI GPT 3.5




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 27
Пользователей: 0
Гостей: 27
Роботы: Google
+2  
Новостей: 14934
+0  
Комментариев: 39469
+0  
Пользователей: 10097