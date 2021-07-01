Microsoft Teams Premium получает поддержку интеллектуального обзора собрания на базе ИИ

Интеллектуальный обзор использует искусственный интеллект для автоматического предоставления всестороннего обзора вашего собрания, помогая пользователям сэкономить время, чтобы наверстать упущенное и скоординировать следующие шаги. На новой вкладке «Обзор» в календаре и чате Teams пользователи увидят аналитику на базе искусственного интеллекта, такую как автоматически сгенерированные заметки о собрании, рекомендуемые задачи и персонализированные основные моменты, которые помогут пользователям быстро найти самую важную информацию, даже если вы пропустите собрание.

Новый обзор собрания также будет доступен во вкладке «Обзор» и позволит пользователям просматривать запись собрания непосредственно в Teams, а также предоставлять совместно созданные совместные заметки собрания, расшифровку собрания и общий контент.