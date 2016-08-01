Microsoft Mixed Reality Toolkit 3 будет запущен в третьем квартале 2023 года для разработчиков HoloLens 2
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:37
- Просмотров: 107
Сегодня Microsoft объявила, что Microsoft Mixed Reality Toolkit 3 с открытым исходным кодом станет общедоступным в третьем квартале 2023 года.
В посте в блоге Microsoft говорится, что эта последняя версия Toolkit для разработки приложений смешанной реальности использует стандарт OpenXR. Это означает, что разработчики, использующие этот новый инструмент, смогут создавать приложения, которые будут работать не только на устройстве Microsoft HoloLens, но и на других подобных гарнитурах.
Microsoft Mixed Reality Toolkit 3 также совместим с движком Unity. Он использует XR Management System этого движка и Toolkit взаимодействия XR, поэтому Toolkit будет более совместимы с новыми версиями Unity.
Новая версия Toolkit будет содержать следующие конкретные улучшения:
• Более высокая производительность: Разработчики могут улучшить производительность HoloLens 2 и мобильных платформ с ограниченными ресурсами;
• Меньший объем памяти: Используя OpenXR, разработчики могут уменьшить объем памяти своих кросс-платформенных приложений;
• Современный пользовательский интерфейс: Поддержка новых функций Unity, таких как Unity 3D Canvas, сокращает время, затрачиваемое на кодирование и запуск приложений в производство;
Microsoft также объявила, что общедоступная предварительная версия Azure Communication Services Calling SDK для Unity будет выпущена до конца второго квартала 2023 года. Microsoft заявила:
Разработчики могут не только воспользоваться всеми возможностями, заложенными в ACS Calling SDK для UAP, но и использовать Unity Editor. Это дает разработчикам доступ к визуальному интерфейсу, который значительно сокращает время, необходимое для создания, проектирования и сборки приложений HoloLens 2.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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