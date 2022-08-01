Статистика браузеров за май 2023 года
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 17:29
- Просмотров: 0
Компания StatCounter представила статистику браузеров за май 2023 года.
Статистика браузеров выглядит следующим образом:
• Google Chrome – 66.02%;
• Safari – 12.79%;
• Edge – 9.91%;
• Firefox – 5.59%;
• Opera – 4.02;
Статистика мобильных браузеров выглядит следующим образом:
• Google Chrome – 61.09%;
• Safari – 27.81%;
• Samsung Internet – 4.97%;
• Opera – 1.8%;
• UC Browser – 1.54%;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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