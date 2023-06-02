Представление элементов управления масштабированием при просмотре демонстрации экрана на собраниях Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: 2-06-2023, 23:00
- Просмотров: 272
Microsoft рада сообщить, что пользователи Microsoft Teams Public Preview теперь могут использовать новые элементы управления масштабированием при просмотре демонстрации экрана во время собраний Teams.
Представление элементов управления масштабированием при просмотре демонстрации экрана на собраниях Teams
Ранее участники собрания могли масштабировать изображение только с помощью жеста масштабирования на трекпаде или других сочетаний клавиш. Теперь вы можете использовать новые доступные кнопки для увеличения, уменьшения и восстановления исходного размера входящей демонстрации экрана.
Как это работает
При посещении собрания или звонке с входящей демонстрацией экрана используйте кнопки для увеличения, уменьшения масштаба и восстановления исходного размера демонстрации экрана.
Доступность
Чтобы использовать эту функцию, пользователи должны быть участниками Teams Public Preview и использовать клиент Teams для Windows, macOS или Web (Edge, Chrome). Другие участники собрания не обязаны быть участниками Teams Public Preview.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.microsoft365.com
insider.microsoft365.com
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