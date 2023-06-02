Новый улучшенный опыт поиска в Word, Excel и PowerPoint для Mac

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 2-06-2023, 23:40
  • Просмотров: 250

Microsoft рада поделиться новым улучшенным опытом поиска в Word, Excel и PowerPoint для Mac, который поможет вам быстро найти то, что вам нужно.

Новый улучшенный опыт поиска в Word, Excel и PowerPoint для Mac

Основываясь на ваших отзывах, Microsoft обновила опыт поиска и предоставляет единое место для поиска контента из нескольких источников.

• Предоставление интеллектуальных поисковых предложений еще до того, как вы наберете текст;
• Поддержка поиска не только текста в вашем документе — вы также можете искать команды, справочные статьи или веб-результаты (например, определения, мультимедиа и результаты Bing);
• Панель Smart Lookup стала более доступной для слепых или слабовидящих благодаря улучшенной поддержке VoiceOver, а также улучшенной навигации внутри групп с помощью клавиатуры;

Как это работает

1. Откройте существующий документ, рабочий лист или презентацию.
2. Щелкните поле поиска в правом верхнем углу окна приложения и выберите предложения поиска.

Новый улучшенный опыт поиска в Word, Excel и PowerPoint для Mac


3. В поле поиска введите ключевое слово или фразу, которую вы хотите найти в документе, рабочем листе или презентации.
4. Чтобы найти команду, введите имя команды в поле поиска.



5. Для поиска в документе щелкните «Найти в этом документе», а затем введите слово или слова, которые вы хотите найти.



6. Для поиска результатов в Интернете или мультимедиа щелкните «Открыть панель поиска» или щелкните правой кнопкой мыши в любом месте документа, рабочего листа или презентации, а затем выберите «Открыть панель поиска» в контекстном меню.



Советы и рекомендации

Если вы предпочитаете использовать клавиатуру, используйте сочетания клавиш для доступа к улучшенному опыту поиска:



Известные проблемы

• Выпадающее меню «Поиск» не закрывается при нажатии вкладок ленты;

Доступность

Эта функция доступна для пользователей Beta Channel, использующих Version 16.74 (Build 23043001) или более позднюю версию.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.microsoft365.com
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