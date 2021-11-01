Microsoft выпустила PowerToys 0.70.1

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 00:21
  • Просмотров: 255

Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.70.1.

Вот список исправлений:

• #26142, #26439 и #26525 - Улучшения UX на страницах настроек Peek и Mouse Without Borders;
• #26152 - В новом плагине PowerToys Run для открытия других PowerToys отсутствовали некоторые файлы в установщике, и теперь он должен работать правильно;
• #26235 - О сбоях процессов Peek и Mouse Without Borders в средстве просмотра событий теперь следует правильно сообщать в отчетах об ошибках;
• #26150 — Сочетание клавиш Peek теперь захватывается только в том случае, если активным окном является Рабочий стол, Проводник или Peek;
• #26192 - Теперь пользователи могут использовать настройки для указания корреляции имени хоста и IP-адреса в Mouse Without Borders для учета сценариев VPN;
• #24047 - Исправлена причина возможных утечек и/или бесконечных циклов в утилитах C#, использующих события;
• #26137 - Окна Peek можно закрыть с помощью клавиши Escape;
• #26181 - Создана настройка для Peek, чтобы она всегда запускалась не с повышенными правами, чтобы она правильно обрабатывала файлы в общих сетевых ресурсах;
• #26318, #26373 и #26431 - Предварительный просмотр файлов Peek и dev теперь поддерживает отображение общих файлов проекта Visual Studio и файлов, совместимых с .ini;
• #26419 - Исправлена проблема с миганием при загрузке файлов кода в Peek;
• #26160 - Исправлено уведомление о воспроизведении, которое застревало при использовании Peek на видеофайлах;
• #26243 - Peek теперь пытается отображаться на том же мониторе, что и окно проводника, которое его запускает;
• #26133 - Исправлен маленький пользовательский интерфейс Peek на высоких DPI;
• #26361, #26162 и #26478 - Уменьшено использование памяти Peek и возможные утечки;
• #26246 — Исправлен макет Mouse Without Borders, которая всегда сбрасывалался на один ряд через некоторое время;
• #26366 - Добавлена настройка для закрытия окна Peek после того, как она потеряет фокус;
• #26338 - Исправлена активация мышью миниатюр в верхней части экрана при переключении на другую машину в Mouse Without Borders;
• #26470 - Исправлен тихий сбой Peek при попытке открытия её из проводника без выбранных файлов;
• #26261 - Исправлена проблема, из-за которой Mouse Without Borders не позволяла другим подключенным компьютерам переходить в спящий режим;
• #26454 — Отключено сочетание клавиш в Mouse Without Borders, которое мешало другому программному обеспечению;
• #26517 - Не удаляйте службу Mouse Without Borders при обновлении. Эта проблема все еще будет влиять на пользователей, выполняющих обновление с 0.70.0 до более новой версии, но в дальнейшем она будет исправлена;
• #26521 - Когда Mouse Without Borders обнаруживает, что служба не существует, она все равно будет пытаться работать в режиме «нет службы»;
• #26524 - Исправлена ошибка, из-за которой Mouse Without Borders щелкала окно на текущем компьютере при переключении на другой компьютер;
• #26259 - Добавлен файл конфигурации winget-cli для PowerToys;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
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