Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.70.1.Вот список исправлений:• #26142, #26439 и #26525 - Улучшения UX на страницах настроек Peek и Mouse Without Borders;• #26152 - В новом плагине PowerToys Run для открытия других PowerToys отсутствовали некоторые файлы в установщике, и теперь он должен работать правильно;• #26235 - О сбоях процессов Peek и Mouse Without Borders в средстве просмотра событий теперь следует правильно сообщать в отчетах об ошибках;• #26150 — Сочетание клавиш Peek теперь захватывается только в том случае, если активным окном является Рабочий стол, Проводник или Peek;• #26192 - Теперь пользователи могут использовать настройки для указания корреляции имени хоста и IP-адреса в Mouse Without Borders для учета сценариев VPN;• #24047 - Исправлена причина возможных утечек и/или бесконечных циклов в утилитах C#, использующих события;• #26137 - Окна Peek можно закрыть с помощью клавиши Escape;• #26181 - Создана настройка для Peek, чтобы она всегда запускалась не с повышенными правами, чтобы она правильно обрабатывала файлы в общих сетевых ресурсах;• #26318, #26373 и #26431 - Предварительный просмотр файлов Peek и dev теперь поддерживает отображение общих файлов проекта Visual Studio и файлов, совместимых с .ini;• #26419 - Исправлена проблема с миганием при загрузке файлов кода в Peek;• #26160 - Исправлено уведомление о воспроизведении, которое застревало при использовании Peek на видеофайлах;• #26243 - Peek теперь пытается отображаться на том же мониторе, что и окно проводника, которое его запускает;• #26133 - Исправлен маленький пользовательский интерфейс Peek на высоких DPI;• #26361, #26162 и #26478 - Уменьшено использование памяти Peek и возможные утечки;• #26246 — Исправлен макет Mouse Without Borders, которая всегда сбрасывалался на один ряд через некоторое время;• #26366 - Добавлена настройка для закрытия окна Peek после того, как она потеряет фокус;• #26338 - Исправлена активация мышью миниатюр в верхней части экрана при переключении на другую машину в Mouse Without Borders;• #26470 - Исправлен тихий сбой Peek при попытке открытия её из проводника без выбранных файлов;• #26261 - Исправлена проблема, из-за которой Mouse Without Borders не позволяла другим подключенным компьютерам переходить в спящий режим;• #26454 — Отключено сочетание клавиш в Mouse Without Borders, которое мешало другому программному обеспечению;• #26517 - Не удаляйте службу Mouse Without Borders при обновлении. Эта проблема все еще будет влиять на пользователей, выполняющих обновление с 0.70.0 до более новой версии, но в дальнейшем она будет исправлена;• #26521 - Когда Mouse Without Borders обнаруживает, что служба не существует, она все равно будет пытаться работать в режиме «нет службы»;• #26524 - Исправлена ошибка, из-за которой Mouse Without Borders щелкала окно на текущем компьютере при переключении на другой компьютер;• #26259 - Добавлен файл конфигурации winget-cli для PowerToys;Узнать другие подробности можно здесь