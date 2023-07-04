Статистика браузеров за июнь 2023 года
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- Категория: Microsoft
- Дата: 4-07-2023, 22:12
- Просмотров: 194
Компания StatCounter представила статистику браузеров за июнь 2023 года.
Статистика браузеров выглядит следующим образом:
• Google Chrome – 61.1%;
• Safari – 14.45%;
• Edge – 10.77%;
• Firefox – 6.04%;
• Opera – 5.31;
Статистика мобильных браузеров выглядит следующим образом:
• Google Chrome – 64.82%;
• Safari – 24.82%;
• Samsung Internet – 4.3%;
• UC Browser – 1.81%;
• Opera – 1.75%;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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