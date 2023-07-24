Некоторые пользователи Microsoft 365 будут автоматически переведены на новый Outlook в конце августа

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 24-07-2023, 19:54
  • Просмотров: 157

В середине июня Microsoft сообщила, что новый Outlook для Windows начнет заменять текущие приложения «Почта» и «Календарь» для Windows 10 и Windows 11 в сентябре 2024 года.

Получив негативную реакцию многих пользователей Microsoft 365 по поводу этого периода времени, компания немного отступила и заявила, что новый Outlook заменит приложения «Почта» и «Календарь» где-то до конца 2024 года, не раскрывая конкретной даты.

Однако, похоже, что часть подписчиков Microsoft 365 будет автоматически переведена с приложений «Почта» и «Календарь» на новый Outlook гораздо раньше, чем конец 2024 года. Ресурс Petri сообщает, что, согласно сообщению во внутреннем Microsoft 365 Admin Center, некоторые пользователи будут переведены на новый Outlook в течение нескольких недель.

В сообщении говорится:

В конце августа 2023 года Microsoft также начнет процесс автоматического переноса пользователей приложений «Почта» и «Календарь» на новый Outlook для Windows с возможностью возвращения, если они захотят. Пользователи смогут вернуться к текущим приложениям «Почта» и «Календарь», щелкнув переключатель в новом Outlook для Windows.


В сообщении добавлено, что пользователи Microsoft 365 должны видеть все больше и больше уведомлений в приложениях «Почта» и «Календарь» о том, что они будут официально закрыты к концу 2024 года.

Пока не сообщается, почему Microsoft настаивает на том, чтобы пользователи Microsoft 365 переходили с приложений «Почта» и «Календарь» на новый Outlook задолго до закрытия старых приложений.

Несмотря на то, что пользователи смогут переключиться с нового Outlook на текущие приложения «Почта» и «Календарь», похоже, что компания пытается подготовить своих пользователей к переходу на новый клиент.

Microsoft добавила, что эти меры не затронут пользователей классического настольного приложения Outlook.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Приложения Outlook скоро будут перемещены в другое место для всех пользователей

Приложения Outlook скоро будут перемещены в другое место для всех пользователей

Приложение One Outlook может быть официально представлено этой весной

Приложение One Outlook может быть официально представлено этой весной

Компания Microsoft обновила приложения Outlook Почта и Календарь для Windows 10 Mobile

Компания Microsoft обновила приложения Outlook Почта и Календарь для Windows 10 Mobile

Microsoft выпустила обновления для приложений Почта Outlook и Календарь в Windows 10 Mobile

Microsoft выпустила обновления для приложений Почта Outlook и Календарь в Windows 10 Mobile

Новые скриншоты приложений Почта, Календарь и Контакты из Windows 8.1

Новые скриншоты приложений Почта, Календарь и Контакты из Windows 8.1




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 23
Пользователей: 0
Гостей: 23
Роботы: Google
+1  
Новостей: 15009
+0  
Комментариев: 39469
+0  
Пользователей: 10097