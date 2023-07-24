Некоторые пользователи Microsoft 365 будут автоматически переведены на новый Outlook в конце августа

В конце августа 2023 года Microsoft также начнет процесс автоматического переноса пользователей приложений «Почта» и «Календарь» на новый Outlook для Windows с возможностью возвращения, если они захотят. Пользователи смогут вернуться к текущим приложениям «Почта» и «Календарь», щелкнув переключатель в новом Outlook для Windows.

В середине июня Microsoft сообщила, что новый Outlook для Windows начнет заменять текущие приложения «Почта» и «Календарь» для Windows 10 и Windows 11 в сентябре 2024 года.Получив негативную реакцию многих пользователей Microsoft 365 по поводу этого периода времени, компания немного отступила и заявила, что новый Outlook заменит приложения «Почта» и «Календарь» где-то до конца 2024 года, не раскрывая конкретной даты.Однако, похоже, что часть подписчиков Microsoft 365 будет автоматически переведена с приложений «Почта» и «Календарь» на новый Outlook гораздо раньше, чем конец 2024 года. Ресурс Petri сообщает, что, согласно сообщению во внутреннем Microsoft 365 Admin Center, некоторые пользователи будут переведены на новый Outlook в течение нескольких недель.В сообщении говорится:В сообщении добавлено, что пользователи Microsoft 365 должны видеть все больше и больше уведомлений в приложениях «Почта» и «Календарь» о том, что они будут официально закрыты к концу 2024 года.Пока не сообщается, почему Microsoft настаивает на том, чтобы пользователи Microsoft 365 переходили с приложений «Почта» и «Календарь» на новый Outlook задолго до закрытия старых приложений.Несмотря на то, что пользователи смогут переключиться с нового Outlook на текущие приложения «Почта» и «Календарь», похоже, что компания пытается подготовить своих пользователей к переходу на новый клиент.Microsoft добавила, что эти меры не затронут пользователей классического настольного приложения Outlook.Узнать другие подробности можно здесь