Microsoft анонсировала Xbox Enforcement Strike System

Новая система применяет страйки к каждому правоприменению, степень серьезности которых зависит от ненадлежащих действий. Каждый игрок теперь будет иметь представление о своей истории правонарушений, включая страйки и общее влияние, которое они оказывают на их послужной список. Эта пересмотренная система дает игрокам лучшее понимание серьезности правоприменения и кумулятивного эффекта нескольких правоприменений.

Все полученные страйки остаются в послужном списке игрока на шесть месяцев. Сегодня все игроки начнут с чистого листа или с нуля. Любые предыдущие принудительные меры, такие как приостановка, все равно должны быть выполнены; новые принудительные меры, начиная с сегодняшнего дня, приведут к страйкам.

Microsoft вносит серьезные изменения в то, как она обеспечивает соблюдение своих правил поведения для игроков Xbox. С сегодняшнего дня запущена Xbox Enforcement Strike System. Она будет применять страйки для профиля игрока, если будет обнаружено, что он нарушает правила Microsoft Xbox.В посте в блоге Microsoft заявила:Microsoft подчеркивает, что ее кодекс поведения для Xbox остается неизменным, но теперь соблюдение этих кодексов будет осуществляться в рамках этой системы страйков, похожей на DMV.По словам Microsoft, игроки могут получить один страйк в своем профиле за ненормативную лексику или мошенничество. Преследование или издевательства повлекут за собой два страйка для игрока с помощью этой новой системы, а нарушения, связанные с разжиганием ненависти, приведут к трем страйкам. Игроки могут быть отстранены от онлайн-использования Xbox на один день за один страйк. Если они наберут до восьми страйков, их могут отстранить на год.Microsoft добавила:Microsoft заявляет, что большинство приостановок не будут распространяться на какие-либо однопользовательские игры или на приобретенный игроком контент. Однако самые серьезные нарушения кодекса поведения Xbox действительно могут привести к постоянной блокировке учетной записи.В блоге говорится, что Microsoft отстранила менее одного процента своих игроков в 2022 году, и из этого числа только треть получила более одного отстранения. Игроки по-прежнему могут обжаловать любые приостановки в рамках этой новой системы страйков, и в случае успеха они могут удалить эти страйки из своего профиля.