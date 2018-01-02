Microsoft прекращает производить Azure Kinect Developer Kit
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:49
- Просмотров: 87
Microsoft думала, что у нее есть следующее поколение ввода, когда она впервые представила датчик Kinect с отслеживанием движения для консоли Xbox 360. Это был хит продаж, и позже Microsoft выпустила версию для ПК с Windows.
Когда консоль Xbox One была выпущена впервые, Microsoft добавила новый и более совершенный датчик Kinect, который был в комплекте с каждой консолью. Однако идея поставки Kinect с консолью не была хорошо воспринята геймерами, и позже Microsoft прекратила поставлять датчик с Xbox One.
Microsoft окончательно прекратила производство Kinect для Xbox One в 2017 году. Однако несколько неожиданно компания представила Project Kinect для Azure в 2018 году. Это было сделано для бизнес-клиентов и корпоративных клиентов и использовало технологию indirect time-of-flight (iToF), которую Microsoft внедрила в HoloLens 2.
Microsoft впервые начала продавать Azure Kinect Developer Kit в 2019 году. Теперь, четыре года спустя, компания объявила, что прекращает выпуск продукта, продажи заканчиваются в октябре или после окончания запасов.
В посте в блоге Microsoft не назвала причины отказа от устройства. Однако компания заявила, что лицензирует свои сенсорные технологии третьим сторонам. Одной из них является Orbbec, и сегодня эта компания объявила, что у нее есть набор продуктов, в которых используется та же iToF, что и в Azure Kinect Developer Kit.
Microsoft заявляет, что нынешние владельцы Azure Kinect Developer Kit могут продолжать использовать его, поскольку SDK будет доступен для загрузки.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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