Microsoft прекращает производить Azure Kinect Developer Kit

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:49
  • Просмотров: 87

Microsoft думала, что у нее есть следующее поколение ввода, когда она впервые представила датчик Kinect с отслеживанием движения для консоли Xbox 360. Это был хит продаж, и позже Microsoft выпустила версию для ПК с Windows.

Когда консоль Xbox One была выпущена впервые, Microsoft добавила новый и более совершенный датчик Kinect, который был в комплекте с каждой консолью. Однако идея поставки Kinect с консолью не была хорошо воспринята геймерами, и позже Microsoft прекратила поставлять датчик с Xbox One.

Microsoft окончательно прекратила производство Kinect для Xbox One в 2017 году. Однако несколько неожиданно компания представила Project Kinect для Azure в 2018 году. Это было сделано для бизнес-клиентов и корпоративных клиентов и использовало технологию indirect time-of-flight (iToF), которую Microsoft внедрила в HoloLens 2.

Microsoft впервые начала продавать Azure Kinect Developer Kit в 2019 году. Теперь, четыре года спустя, компания объявила, что прекращает выпуск продукта, продажи заканчиваются в октябре или после окончания запасов.

В посте в блоге Microsoft не назвала причины отказа от устройства. Однако компания заявила, что лицензирует свои сенсорные технологии третьим сторонам. Одной из них является Orbbec, и сегодня эта компания объявила, что у нее есть набор продуктов, в которых используется та же iToF, что и в Azure Kinect Developer Kit.

Microsoft заявляет, что нынешние владельцы Azure Kinect Developer Kit могут продолжать использовать его, поскольку SDK будет доступен для загрузки.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
neowin.net
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