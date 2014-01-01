Microsoft может анонсировать новые функции для OneDrive 3 октября
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:38
- Просмотров: 79
В последнее время Microsoft не публиковала много новостей по поводу OneDrive, но в следующем месяце ситуация может измениться.
Пользователь под ником «WalkingCat» разместил в аккаунте X (ранее Twitter) краткий видеоклип, похожий на рекламный ролик Microsoft. В клипе показаны плавающие иконки и панель поиска со словами «Помогите мне организоваться». Затем в клипе отображается логотип OneDrive и, наконец, сообщение: «Посмотрите, что будет дальше с OneDrive 3 октября».
Вполне возможно, что 3 октября может относиться к конференции Microsoft Power Platform, которая проходит в Лас-Вегасе с 3 по 5 октября.
Некоторое время новостей об обновлениях OneDrive не было. Вполне возможно, что Microsoft работает над некоторыми функциями генеративного искусственного интеллекта для этой службы, такими как Microsoft 365 Copilot и Windows Copilot.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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