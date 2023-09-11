Microsoft раскрывает больше информации о новом приложении Windows 365 для Android для Lenovo ThinkPhone

Волшебство происходит, когда вы подключаете свое устройство к большему внешнему дисплею с помощью кабеля USB-C или HDMI вместе с внешней клавиатурой и мышью. Эта простая установка превращает ваш смартфон в портативный хаб продуктивности, позволяя вам эффективно работать, где бы вы ни находились. Совместимость с различными мониторами и периферийными устройствами и даже встроенным виртуальным трекпадом на телефоне еще больше расширяет опыт Windows Cloud PC.

Если вам нужно совершать звонки, отправлять и получать сообщения или проверять ленты социальных сетей, вы можете делать все это, не прерывая рабочие процессы в сессии Cloud PC. Вы сможете легко балансировать между работой и личными задачами, не упуская ни единого момента.