Microsoft раскрывает больше информации о новом приложении Windows 365 для Android для Lenovo ThinkPhone
-
- Категория: Microsoft
- Дата: 11-09-2023, 20:48
- Просмотров: 178
В августе Lenovo объявила, что недавно выпущенный Lenovo ThinkPhone от Motorola предоставит владельцам возможность доступа к сервисам Microsoft Cloud PC с Windows 365. Сегодня Microsoft предложила дополнительную информацию о то, что она называет Enhanced Windows 365 App Experience.
В посте в блоге и видеоролике на YouTube Microsoft описала, как приложение работает с Lenovo ThinkPhone для бизнес-пользователей и корпоративных пользователей:
Волшебство происходит, когда вы подключаете свое устройство к большему внешнему дисплею с помощью кабеля USB-C или HDMI вместе с внешней клавиатурой и мышью. Эта простая установка превращает ваш смартфон в портативный хаб продуктивности, позволяя вам эффективно работать, где бы вы ни находились. Совместимость с различными мониторами и периферийными устройствами и даже встроенным виртуальным трекпадом на телефоне еще больше расширяет опыт Windows Cloud PC.
В блоге говорится, что Android-приложение Windows 365 на ThinkPhone будет использовать обычные настройки клавиатуры и жесты ПК, чтобы пользователи могли работать с ним, как если бы оно было на ПК, а не на смартфоне. Однако они по-прежнему могут работать и использовать одни и те же приложения Android, когда телефон подключен к монитору и к их учетной записи Cloud PC. Microsoft заявила:
Если вам нужно совершать звонки, отправлять и получать сообщения или проверять ленты социальных сетей, вы можете делать все это, не прерывая рабочие процессы в сессии Cloud PC. Вы сможете легко балансировать между работой и личными задачами, не упуская ни единого момента.
Эта настройка даже позволит пользователям использовать камеру и динамики своего телефона для выполнения задач, а также использовать Cloud PC.
На данный момент это приложение доступно только для Lenovo ThinkPhone. Microsoft еще не сообщила, будет ли Enhanced Windows 365 App Experience доступно для других смартфонов в будущем.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 31
Пользователей: 0
Гостей: 31
Роботы: Google
Пользователей: 0
Гостей: 31
Роботы: Google
+3Новостей: 15093
+0Комментариев: 39469
+0Пользователей: 10099