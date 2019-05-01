Microsoft тестирует новую функцию Xbox Game Pass с инсайдерами Xbox

При запуске игры Xbox Game Pass, которая скоро покинет каталог, пользователи увидят новое диалоговое окно, которое поможет уточнить, когда именно она покинет, и предложит простой способ покупки игры, чтобы продолжать играть даже после ее удаления.

Xbox Game Pass — пожалуй, одна из самых популярных, если не самая популярная, функция, которую Microsoft предлагает геймерам Xbox и ПК. Это позволяет им играть в сотни полных игр за одну ежемесячную цену, которая ниже стоимости покупки большинства игр из этого списка.Однако многие игры, особенно сторонние, покидают Xbox Games Pass. Иногда это временно, но часто они удаляются и больше никогда не появляются. Если вы не посещаете веб-сайт сервиса регулярно, вы можете однажды обнаружить, что играете в игру из списка, а на следующий день не сможете играть в ту же игру.Microsoft, похоже, знает об этом и сейчас тестирует новую функцию с инсайдерами Xbox, которая может значительно упростить информацию о том, скоро ли ваша любимая игра будет удалена из Xbox Game Pass.Инсайдеры Xbox в кольцах Beta, Alpha и Alpha Skip Ahead могут оценить эту новую функцию уже сейчас. Microsoft заявляет:Узнать другие подробности можно здесь