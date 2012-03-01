COVID-19: ситуация в столице

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Число заболевших в столице растет

Коронавирус COVID-19 продолжает активно развиваться. К сожалению, его жертвами становятся не только пожилые люди, имеющие побочные заболевания, но и молодежь. За последние сутки в Москве умерло рекордное количество людей, начиная с июня месяца – 58 человек. Общее количество зараженных – 5 687 человек. Такой прирост в последний раз был зафиксирован в начале июня, когда от вируса скончалось 59 человек.

Если брать общую ситуацию в Российской Федерации, то столица занимает лидирующие позиции, так как именно в Москве наибольшее количество заболевших и умерших людей от COVID-19. Следующую строчку в рейтинге занимает Санкт-Петербург. За все время от COVID-19 здесь скончалось 3241 человек, третье место заняла Московская область, количество смертей здесь составляет 1471 человек.

Если взять статистику за весь период развития пандемии, то в Москве коронавирус был зафиксирован у 334 813 человек. Есть те, то смог преодолеть недуг, есть те, для кого ситуация закончилась летальным исходом, а есть и те, кто еще ведет борьбу, а именно 66 434 человек. Количество выздоровевших – 262750 человек.

Меры по борьбе с вирусом

Статистика и процент выздоровления приятно радует, но сейчас для москвичей, по словам московского мэра Сергея Собянина, началась неделя (с 12 октября) борьбы с распространением коронавируса.

Стоящие перед правительством первоначальные задачи:

Соблюдение граждан столицы и всей России предписанных мер предосторожности. Это, по мнению Сергея Собянина, поможет в предотвращении распространения коронавируса COVID-19.

Стабилизация ситуации с заболеваемостью. Московский мэр уверен, что справится с ситуацией, побороть коронавирус можно будет без крайних, дополнительных мер и ограничений.

Напомним, что в начале октября была уменьшена нагрузка на транспорт, это не поспособствовало улучшению ситуации, наоборот, увеличилось число заболевших, Собянин отметил, что открылись дополнительные госпитали, число госпитализированных увеличилось.