COVID-19: ситуация в столице
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- Категория: Новости
- Дата: Сегодня, 07:36
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Каждого человека в мире волнует проблема пандемии и ситуация о том, как ведет себя коронавирус в Москве последние новости и самую актуальную информацию вы найдете на портале «Новости про коронавирус».
Число заболевших в столице растет
Коронавирус COVID-19 продолжает активно развиваться. К сожалению, его жертвами становятся не только пожилые люди, имеющие побочные заболевания, но и молодежь. За последние сутки в Москве умерло рекордное количество людей, начиная с июня месяца – 58 человек. Общее количество зараженных – 5 687 человек. Такой прирост в последний раз был зафиксирован в начале июня, когда от вируса скончалось 59 человек.
Если брать общую ситуацию в Российской Федерации, то столица занимает лидирующие позиции, так как именно в Москве наибольшее количество заболевших и умерших людей от COVID-19. Следующую строчку в рейтинге занимает Санкт-Петербург. За все время от COVID-19 здесь скончалось 3241 человек, третье место заняла Московская область, количество смертей здесь составляет 1471 человек.
Если взять статистику за весь период развития пандемии, то в Москве коронавирус был зафиксирован у 334 813 человек. Есть те, то смог преодолеть недуг, есть те, для кого ситуация закончилась летальным исходом, а есть и те, кто еще ведет борьбу, а именно 66 434 человек. Количество выздоровевших – 262750 человек.
Меры по борьбе с вирусом
Статистика и процент выздоровления приятно радует, но сейчас для москвичей, по словам московского мэра Сергея Собянина, началась неделя (с 12 октября) борьбы с распространением коронавируса.
Стоящие перед правительством первоначальные задачи:
- Соблюдение граждан столицы и всей России предписанных мер предосторожности. Это, по мнению Сергея Собянина, поможет в предотвращении распространения коронавируса COVID-19.
- Стабилизация ситуации с заболеваемостью. Московский мэр уверен, что справится с ситуацией, побороть коронавирус можно будет без крайних, дополнительных мер и ограничений.
Напомним, что в начале октября была уменьшена нагрузка на транспорт, это не поспособствовало улучшению ситуации, наоборот, увеличилось число заболевших, Собянин отметил, что открылись дополнительные госпитали, число госпитализированных увеличилось.
По словам министра здравоохранения РФ, ситуация остается очень напряженной, он призвал жителей не выходить из дома без надобности, соблюдать все требования предосторожности, это позволит минимизировать риски и побороть коронавирус новости последние статистические данные и общую ситуацию в мире помогут вам узнать публикации в разделе «Новости про коронавирус».
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