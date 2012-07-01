Зачем нужен сайт автомобильной мастерской?

Сайт – эффективное средство продвижения услуг в Интернете. Получения клиентов и дополнительной прибыли относительно оффлайновой аудитории. Он является персональной рекламной площадкой, которая круглосуточно функционирует и способна в автономном режиме предоставить всю необходимую информацию клиентам. Главное – подчеркнуть и красиво подать сильные стороны вашей мастерской, ничего не упустив.

Технически сайт автосервиса является визиткой для бизнеса. Вы можете показать полный список услуг с описаниями, фото, видео, рекомендациями, ценами, бонусами и акциями, гарантиями – да вообще что угодно, можно добавлять любую информацию, которая интересна клиенту и поможет более эффективно продать ему услуги. Никаких ограничений, кроме вранья . Для вдохновения желательно ознакомиться с качественными сайтами других мастерских – что у них есть, как это оформлено. Отличная шпаргалка для начинающего разработчика.

Способы получения сайта автомастерской

Многие новички, которые никогда не делали сайты и не думали об этом, считают, что единственный возможный вариант – заказ у специалиста. Фрилансера, знакомого или веб-студии. Логично, но данный подход всё равно не избавляет от необходимости внятной формулировки технического задания, контролирования процесса разработки и принятия работы. Всё равно нужно участвовать. Вариант вроде позвонить кому надо, сказать «Нужен сайт автосервиса», положить трубку, перечислить деньги за работу и забыть, а потом принимать звонки от клиентов, пришедших с сайта, не прокатит.

Заказывая сайт под ключ, нужно представлять, что вы хотите получить, а также уметь это донести до исполнителя, различать результаты работы, то есть иметь критерии для их оценки. В общем, совсем без знаний не обойтись. Нужна хоть какая-то квалификация, чтобы не оказаться в дураках. Кроме того, вы будете зависеть от специалиста, поскольку не знаете, как устроено то, что вы у него купили. Это означает дополнительные платные обращения.

Если вы понимаете, что вам нужно и для чего, то гораздо выгоднее создать такой сайт самостоятельно. Как? Раз вы являетесь новичком, то реальный вариант всего один – использовать конструктор сайтов. Все остальные подходы в разы сложнее, требуют профессиональной подготовки или времени на обучение.

Создание сайта автомастерской в uKit

Создание сайта в uKit не требует опыта. Достаточно дружить с компьютером на среднестатистическом уровне, отличая браузер от окна проводника и фоторедактор от Word. Наиболее трудоёмкая часть работы – это подготовка материалов для него. Тексты, видео, изображения, структура их размещения на страницах и всё такое. Сайт является рамкой для их презентации, которая отображается в браузерах по определённому адресу (домену сайта). Его цель – показать клиентам, что вы можете для них сделать, почему вы лучше конкурентов, сколько это стоит и как с вами связаться.

Конструктор устроен так, чтобы вы пошагово смогли построить сайт, придать ему необходимую функциональную начинку, опубликовать на своём домене и продвинуть в поисковых системах, то есть получить посещаемость, некоторая доля которой выльется в заказы и прибыль. Опишем общий порядок действий.

Изучите подробнее: Создание сайта автосервиса в uKit - пошагово.



Конструктор содержит много профильных шаблонов, достаточное количество маркетинговых инструментов и оптимизаций, которые помогут собрать быстро работающий, современный сайт, способный эффективно продавать услуги.

Евгений Куликов, https://konstruktorysajtov.com/





Выбор шаблона



В uKit около 20 адаптивных шаблонов на тему авто, среди них несколько предназначены именно для автосервисов. Везде есть демо-контент с выверенной структурой, на которую можете смело ориентироваться. Есть режим полноэкранного предпросмотра. Дизайн везде современный, симпатичный. В редакторе вы сможете изменить шрифты, фоны, выбрать цветовую схему и добавить анимации. Этого вполне достаточно для умеренной кастомизации под требуемый стиль.





Изменение структуры сайта и страниц



Что публикуют на сайте автосервиса? Такой проект может включать следующие разделы с поправкой на специфику конкретного СТО: главная страница, диагностика, ремонт, техническое обслуживание, шиномонтаж, цены, о сервисе, запчасти, услуги, новости (блог), вакансии, акции, контакты. Вам виднее, что из этого публиковать на своём сайте.

Вы можете создать любое количество страниц, поддерживается двухуровневое меню, которое удобно использовать для разделов со вложенностью. Например, списка услуг или их вариантов.

В uKit есть конструктор всплывающих окон. Допустим, вы меняете масло бесплатно, осуществляя ТО – такая акция. Сделайте такой слайд в хедере или окно с объявлением. Все любят скидки, придумайте свои варианты.

Страницы в uKit формируются из виджетов в визуальном редакторе. Они собраны из комбинаций секций. Набор виджетов следующий: отзывы, текст, слайдер, галерея, кнопка, иконка, меню, разделитель, таймер обратного отсчёта, поиск, прайс, таблица, файл, видео, карточка, карта, контакты, форма обратной связи, соцсети и т. д.



Нет никакого смысла заказывать дорогостоящую работу у веб-студии, зная о существовании uKit. Имея толику логики и здравого смысла, вы сможете сами создать хороший сайт, способный эффективно продавать услуги.

Дмитрий Луценко, https://uguide.ru/



У каждого виджета есть свои настройки внешнего вида и структуры – кликните по любому из них, и в сайдбаре появятся доступные для изменения параметры. Настройте таким образом каждую секцию на всех страницах, добиваясь нужного формата сайта.

Не обязательно полностью перекраивать готовый шаблон, можете просто его подправить под себя, а потом добавить контент на соответствующие позиции. Ничего сложного.





Добавление данных



После доведения структуры сайта и страниц до полной готовности нужно всё это наполнить текстами, картинками, таблицами, видео, статьями и прочими материалами. Требований к контенту несколько:

• Уникальность не ниже 90% - ничего не копируйте, пишите сами или заплатите за эту работу копирайтеру;

• Грамотность – никаких ошибок или неточностей в формулировках. Всё должно выглядеть чётко и понятно;

• Привлекательное оформление материалов – красивое форматирование статей, качественные фотографии, графика, иллюстрации, легко читаемые шрифты, достаточно крупные элементы вроде кнопок, иконок и прочего.



Крайне важно предоставить достаточное количество контактов. Разместите их в шапке, футере, сделайте отдельную страницу – выйти на вас должно быть легко. Можно добавить заказ обратного звонка и онлайн-консультанта. Также с помощью BoardCRM вы сможете добавить форму для записи в автосервис. Не забудьте указать рабочие аккаунты соцсетей и мессенджеров, если пользуетесь таковыми.





Оплата тарифа, подключение домена и публикация



Себестоимость сайта автосервиса в uKit составляет $93/год на тарифе «Базовый» ($84 сам движок плюс $9 домен в зоне .ru). Существуют промокоды, которые снизят цену подписки на 25%, что даст итоговую стоимость сайта с доменом в $72/год. Штатная веб-студия сервиса берёт от 4900 рублей за разработку сайта автосервиса под ключ – недорогой вариант для тех, кому проще заплатить за работу, чем вкладывать своё время.

После подключения домена ему будет присвоен SSL-сертификат автоматически. Оплатив тариф, получаете все функции конструктора и неограниченное дисковое пространство, то есть сможете добавлять любое количество материалов, не задумываясь о том, когда закончится место для них. После всего этого нужно опубликовать сайт, сделав его доступным для индексации поисковиками и посетителей.





Синхронизация с веб-сервисами



Теперь нужно добавить всё, что не входит в базовую функциональность конструктора. Например, amoCRM для удобства сбора и обработки заявок, Disqus для поддержки комментирования блога и других страниц, MailChimp для настройки почтовых рассылок зарегистрированным клиентам, аккаунты социальных сетей для сбора лайков и репостов, а также Google Analytics и Yandex Webmaster для получения в панели управления полной статистики о посещаемости и других показателях сайта.

Продвижение сайта автомастерской

Создание сайта – это половина успеха. Нужно ещё каким-то образом привлечь посетителей, что для молодого сайта та ещё задачка. В целом, чем больше у вас полезного и уникального текстового контента, тем проще добиться результатов в долгосрочной перспективе. Для этих целей рекомендуем вести блог с советами автомобилистам, ответами на часто задаваемые вопросы и просто интересными материалами из мира авто. Для этого в uKit встроен блоговый виджет «Информер новостей». Но есть и другие факторы.



uKit – оптимальный конструктор для предпринимателей любых сфер бизнеса, особенно по продаже услуг. Он не требует опыта для использования, кодинга.

Сергей Гаврилов, https://site-builders.ru/



В uKit из коробки отличная SEO-оптимизация создаваемых сайтов. О чём речь? Есть все необходимые настройки (указание мета-тегов заголовка, ключевых слов и описаний, ЧПУ для адресов, 301 редиректы, запуск/приостановка индексации и т. д.), оптимизация производительности, которая выражается в поддержке lazy load (поэтапная загрузка страниц по мере скроллинга) и автоматическом сжатии загружаемых изображений в формат WebP. Всё это делает сайты на Юкит быстрыми. Средняя скорость загрузки страниц превышает 80 баллов по данным теста Google PageSpeed. Хороший результат.

Контекстная реклама – самый эффективный способ быстрого получения трафика для молодых сайтов. Суть в том, что вашу ссылку Google/Yandex будут показывать вверху поисковой выдачи по тематическим запросам вроде «Автосервис Москва», «Ремонт авто» и т. д. Смотря какой у вас регион и услуги. Трудность в том, что новички не умеют настраивать контекстную рекламу, это навык, которым обладают специалисты. Нужно время и желание, чтобы разобраться и потом не слить впустую имеющийся бюджет.

Рекламный модуль, встроенный в uKit, решает проблему. Он представляет собой пошаговый мастер по настройке поисковой оптимизации и запуску этой самой контекстной рекламы из панели управления. Требует минимум знаний и умений. Нужно всего лишь указать регион, для которого будут показывать рекламу, ключевые фразы, по которым она будет появляться, и бюджет кампании, стартующий от 1300 руб/год. Запускать всё это нужно через пару недель после публикации сайта – все страницы к этому времени должны быть проиндексированы поисковыми системами.

Подводим итоги

Любому нормальному автосервису нужен сайт, особенно если он расположен в большом городе при серьёзной конкуренции. Самостоятельное создание сайта автомобильной мастерской в uKit – оптимальный вариант для большинства владельцев такого рода бизнеса.

Наиболее весомой причиной рекомендации uKit является удобство продвижения сайтов без навыков, чего не предлагает ни одна другая известная нам система. Сам по себе конструктор хороший – ни лучший, ни худший, но добротный. И крайне удобный. Сайты получаются привлекательные, достаточно функциональные, быстрые, ими легко управлять. Что ещё нужно? Ничего, всего хватает для достижения устойчивого результата – получения трафика и продаж. Попробуйте, сами увидите.