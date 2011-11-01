Последствия игнорирования замены сайлентблоков

Сайлентблок является такой деталью, которая может существенно повлиять на управление автомобилем и комфорт передвижения, однако даже с изношенным шарниром передвигаться машина может. Это позволяет доехать до сервиса или дома, если сайлентблок порвался или повредился по пути. Но этим тоже не стоит злоупотреблять, ведь если долго эксплуатировать автомобиль с неисправными сайлентблоками, то это может привести к неприятным последствиям.

Риски езды на изношенных сайлентблоках

Повреждения, которые могут получить задние продольные сайлентблоки , обычно характеризуются разрывом полиуретановой вставки или ее повреждением. С такими дефектами безопасность передвижения становится под угрозой и это проявляется в таких пунктах:

Автомобилем становится тяжелее управлять, потому что его движение не всегда можно предугадать, а это не очень удобно; Если резинометаллический шарнир не способен погасить колебания и вибрации в машине, то при движении другие компоненты подвески могут получать нагрузку больше, чем надо и соответственно быстрее изнашиваются; Изношенное состояние сайлентблока может повысить риск образования дорожно-транспортного происшествия вследствии потери управления.

Последствия езды на изношенных сайлентблоках

Сайлентблоки могут находится в разных частях автомобиля и при повреждении могут давать разные последствия. Разберем основные поломки и последствия их игнорирования:

Резинометаллические шарниры, находящиеся в передних рычагах при поломке могут влиять на устойчивость машины по курсу и отклонять его от намеченной траектории. Также быстрее могут изнашиваться шины и опоры стоек; Если выходят из строя сайлентблоки Ауди а6 с5 в стойках стабилизатора, то при езде увеличивается крен и машина может перевернуться вследствии смещения центра тяжести при резком повороте; Деталь в подвеске, а точнее в поперечных рычагах, влияет на более быстрый износ протекторов, а также потерю курса; Сайлентблоки подрамника при износе могут создавать толчки, когда автомобиль тормозит и рушает. Также подрамник может отрываться от кузова, когда попадает на неровную дорогу; Шарниры на раме машины в изношенном состоянии позволяют раскачку кузова и возможность перетирания трубок и проводков вблизи детали; Задние сайлентблоки в стойках стабилизатора при износе могут позволять автомобилю раскачиваться по вертикали при езде и быстро изнашиваться верхним опорам стоек; Шарниры, находящиеся в задней балке, когда изнашиваются, то неспособны контролировать устойчивость по курсу, могут способствовать заносу машины и рывкам поперечного характера.

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