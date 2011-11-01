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Последствия игнорирования замены сайлентблоков

  • Категория: Новости
  • Дата: Вчера, 07:38
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Сайлентблок является такой деталью, которая может существенно повлиять на управление автомобилем и комфорт передвижения, однако даже с изношенным шарниром передвигаться машина может. Это позволяет доехать до сервиса или дома, если сайлентблок порвался или повредился по пути. Но этим тоже не стоит злоупотреблять, ведь если долго эксплуатировать автомобиль с неисправными сайлентблоками, то это может привести к неприятным последствиям. 


Риски езды на изношенных сайлентблоках


Повреждения, которые могут получить задние продольные сайлентблоки, обычно характеризуются разрывом полиуретановой вставки или ее повреждением. С такими дефектами безопасность передвижения становится под угрозой и это проявляется в таких пунктах:


  1. Автомобилем становится тяжелее управлять, потому что его движение не всегда можно предугадать, а это не очень удобно;
  2. Если резинометаллический шарнир не способен погасить колебания и вибрации в машине, то при движении другие компоненты подвески могут получать нагрузку больше, чем надо и соответственно быстрее изнашиваются;
  3. Изношенное состояние сайлентблока может повысить риск образования дорожно-транспортного происшествия вследствии потери управления.

Последствия езды на изношенных сайлентблоках


Сайлентблоки могут находится в разных частях автомобиля и при повреждении могут давать разные последствия. Разберем основные поломки и последствия их игнорирования:


  1. Резинометаллические шарниры, находящиеся в передних рычагах при поломке могут влиять на устойчивость машины по курсу и отклонять его от намеченной траектории. Также быстрее могут изнашиваться шины и опоры стоек;
  2. Если выходят из строя сайлентблоки Ауди а6 с5 в стойках стабилизатора, то при езде увеличивается крен и машина может перевернуться вследствии смещения центра тяжести при резком повороте;
  3. Деталь в подвеске, а точнее в поперечных рычагах, влияет на более быстрый износ протекторов, а также потерю курса;
  4. Сайлентблоки подрамника при износе могут создавать толчки, когда автомобиль тормозит и рушает. Также подрамник  может отрываться от кузова, когда попадает на неровную дорогу;
  5. Шарниры на раме машины в изношенном состоянии позволяют раскачку кузова и возможность перетирания трубок и проводков вблизи детали;
  6. Задние сайлентблоки в стойках стабилизатора при износе могут позволять автомобилю раскачиваться по вертикали при езде и быстро изнашиваться верхним опорам стоек;
  7. Шарниры, находящиеся в задней балке, когда изнашиваются, то неспособны контролировать устойчивость по курсу, могут способствовать заносу машины и рывкам поперечного характера.

Для любой марки и модели автомобиля самые качественные детали из полиуретана стоит искать в магазине Avtopn, который имеет огромный ассортимент товара. На их сайте есть удобная навигация, позволяющая самостоятельно выбрать деталь по удобному критерию, а если что-то не получается, то всегда может помочь менеджер.

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