Как выбрать увлажнитель воздуха для квартиры

Увлажнитель — это климатическое устройство, которое используется для повышения влажности в помещении и поддержания ее в определенном уровне. Микроклимат в вашей квартире очень важен, ведь сухой воздух приводит к пересыханию слизистых оболочек, что вредно для дыхания и слизистой оболочки глаз.

К сухому воздуху очень чувствительны дети. Он пересушивает слизистую оболочку верхних дыхательных путей, что делает их более уязвимыми к различным заболеваниям дыхательной системы. Но следует отметить, что переувлажнение воздуха тоже может приводить к негативным последствиям, открывая путь к бактериальным инфекциям. Поэтому правильное поддержание микроклимата вашего дома очень важно, и это возможно при помощи увлажнителя. Если вы решили заняться микроклиматом в вашем доме и купить увлажнитель воздуха в Харькове, перейдите по ссылке https://med-magazin.ua/kharkov/cat_130.htm .

Какие бывают увлажнители?

Увлажнители различаются по принципу действия:

Ультразвуковые (могут быть оснащены предварительным подогревом);

Паровые (их также называют “горячие”);

Испарительные (традиционный тип).

Принцип работы и характеристики

Ультразвуковой — принцип работы основан на распылении воды, которая заливается в прибор и, попадая на ультразвуковую мембрану, под воздействием высокочастотных волн распыляется на молекулы и мельчайшие капельки. Этот увлажнитель работает бесшумно, что является его плюсом, но также следует отметить, что прибор очень чувствителен к качеству воды. Для продления службы его эксплуатации необходимо использовать отфильтрованную или очищенную воду.

В традиционном увлажнителе происходит холодное испарение воды из резервуара, на которую действует встроенный вентилятор. Этот увлажнитель считается экономичным и самым экологически чистым для повышения влажности в вашем жилище. Принцип работы — естественное испарение воды.

Для него характерны низкое потребление энергии и низкий уровень шума. Можно использовать как освежитель или ароматизатор, заправляя при этом его определенной капсулой.

Паровой увлажнитель работает по принципу испарения воды. В прибор заливается вода, которая доходит до определенной температуры (температура кипения) и выходит из увлажнителя под определенным давлением. Следует учитывать, что пар может нанести ожоги, поэтому такой увлажнитель не следует ставить там, где есть доступ детей.

Ионизация воздуха

Некоторые увлажнители оснащены ионизацией воздуха. При ионизации на электроды подается высокое напряжение, вследствие чего в воздухе увеличивается количество аэроионов (заряженные частицы). В воздухе при ионизации ощущается свежесть.

Ощущение свежего воздуха в вашем жилище благоприятно действует на наше самочувствие, но следует отметить, что при ионизации окружающая пыль склеивается с заряженными частицами и прилипает к ближайшей поверхности. Ее легко можно удалить, протерев влажной тряпкой, поэтому убирать в доме нужно будет немного чаще.

Тип управления

Различные увлажнители оснащены различными типами управления. Более простые работают от панели управления, существуют также увлажнители с дистанционным пультом. Более дорогие модели могут управляться дистанционно с помощью смартфона. Такие увлажнители можно подключить к домашней сети Wi-Fi и дистанционно на своем смартфоне можно контролировать, как работает ваш увлажнитель дома.

Где должен стоять увлажнитель?

Меньше всего в увлажнении нуждается ванная, кухня, коридор. Поэтому увлажнители ставят в гостинной, детской, спальне. Рекомендуется ставить его на расстоянии от пола от 50 до 100 см. Такое расположение увлажнителя позволяет рассеивать воздух высоко вверх и опускаться вниз, равномерно увлажняя помещение.

При работе за компьютером мы реже моргаем, пересушивая слизистую оболочку глаз, поэтому врачи рекомендуют ставить увлажнитель в комнате, где вы работаете за монитором.

Какие показатели влажности должны быть в вашей квартире?

Считается, если влажность в вашей комнате колеблется от 40 до 60% при температуре от 18 до 24 градусов, то это нормальные показатели. Рекомендуется иметь отдельный гигрометр, чтобы контролировать уровень влажности в доме, так как показатели датчика в увлажнителе могут заметно отличаться. Учитывайте то, что увлажнитель измерит влажность вокруг себя и не понятно, какие показатели будут в противоположном конце комнаты

Плюсы и минусы увлажнения помещения

Поддержание определенной влажности в вашем доме полезно для здоровья, так как пересыхание слизистых оболочек вашего организма при сухом воздухе приводит не только к дискомфорту, а и к снижению иммунитета. В большей степени страдает дыхательная система, очень чувствительны к сухому воздуху аллергики и дети. Но излишняя влага тоже может приносить вред организму. Из-за высокого содержания воды в воздухе скапливается большее количество слизи в дыхательных путях, что может подвергать организм бактериальному заражению. Поэтому очень важно правильно пользоваться увлажнителем и измерять влажность во всем помещении.