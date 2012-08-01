Microsoft прекратит поддерживать Office 2013 в апреле следующего года
-
- Категория: Microsoft Office 2013
- Дата: Сегодня, 17:37
- Просмотров: 0
Microsoft готовится к прекращению поддержки пакета приложений Office 2013, выпущенного более девяти лет назад. Недавно компания уведомила своих клиентов о планах прекратить выпуск исправлений безопасности, чтобы у них было достаточно времени для обновления до более новых версий.
Согласно официальной документации, Office 2013 достигнет окончания поддержки 11 апреля 2023 года. Набор приложений получил пять лет основной поддержки и четыре года расширенной поддержки (исправления безопасности и критические обновления).
Вот заявление Microsoft:
После пяти лет основной поддержки и пяти лет расширенной поддержки Office 2013 достигнет окончания расширенной поддержки 11 апреля 2023 года. Согласно политике фиксированного жизненного цикла, после этой даты обновления безопасности для Office 2013 больше не будут доступны.
После окончания поддержки Office 2013 Microsoft не будет предоставлять никаких новых обновлений безопасности, и дальнейшее использование Office 2013 после апреля 2023 года может повысить подверженность вашей организации рискам безопасности или повлиять на вашу способность выполнять обязательства по соблюдению нормативных требований.
Прекращение поддержки не означает, что приложения перестанут функционировать. Клиенты могут свободно продолжать использовать Office 2013 после апреля 2023 года, но они должны иметь в виду, что отсутствие поддержки увеличивает риски безопасности. Кроме того, Microsoft больше не будет предоставлять техническую поддержку после указанной даты окончания поддержки, и клиенты могут столкнуться с различными проблемами надежности Microsoft 365.
Пользователи Office 2013 могут выбрать подписку на Office 365, чтобы обновлять свои приложения Office и получать регулярные обновления функций. Microsoft также продает бессрочные лицензии на Office 2021 для тех, кто предпочитает разовые покупки.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 27
Пользователей: 0
Гостей: 27
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 27
Роботы: Google Yandex
+3Новостей: 14178
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10085