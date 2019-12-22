Инсайдеры Office могут установить сборку 19121804
-
- Категория: Office 2019
- Дата: 22-12-2019, 15:17
- Просмотров: 383
Инсайдеры Office получили очередную сборку для Mac (Build 19121804).
Outlook
Исправления ошибок
• Календарь: обновление даты начала повторяющейся серии больше не регулирует дату окончания;
• Композиция: Command-O можно использовать для вывода композиции в отдельное окно;
• Календарь: поля часовых поясов больше не скрываются после изменения даты окончания события;
• Текущий Outlook /Календарь: кнопка «Удалить» на ленте теперь работает, когда фокус находится в теле события;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 31
Пользователей: 2
Гостей: 29
Роботы: Google Yandex
DavidFlozy Cedrickkeync
Пользователей: 2
Гостей: 29
Роботы: Google Yandex
+2Новостей: 11189
+0Комментариев: 39399
+1Пользователей: 9164