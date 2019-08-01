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Инсайдеры Office могут установить сборку 19123100

  • Категория: Office 2019
  • Дата: Вчера, 04:30
  • Просмотров: 145


Инсайдеры Office получили очередную сборку для iOS (Build 19123100).

Outlook

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Нажмите на предложение, чтобы начать свой ответ на некоторые письма. Не волнуйтесь, у вас будет возможность отредактировать свой ответ до того, как он будет отправлен. Предлагаемые ответы отображаются над полем ответа. Эта функция доступна только на английском (en-us), испанском (es-419) и бразильском португальском (pt-BR).

Инсайдеры Office могут установить сборку 19123100


Создание учетной записи Outlook.com

Вы можете легко создать новую учётную запись Outlook.com.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
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